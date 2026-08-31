ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين بعد مسيرة تاريخية امتدت 20 عامًا

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، لينهي مسيرة استثنائية بقميص منتخب «التانجو» امتدت لأكثر من عقدين، حقق خلالها العديد من الإنجازات التاريخية والألقاب الكبرى، أبرزها التتويج بلقب كأس العالم.

ويأتي قرار اعتزال ميسي الدولي ليضع نهاية لواحدة من أبرز المسيرات في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما تحول قائد المنتخب الأرجنتيني إلى رمز كروي كبير، وقاد بلاده خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم التتويج بالمونديال.

ميسي يعلن اعتزاله الدولي برسالة مؤثرة

وكشف ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، عن قرار اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين من خلال رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد قائد منتخب الأرجنتين أن قرار الاعتزال لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أنه جاء بعد فترة طويلة من التفكير، واقتناعه بأن الوقت أصبح مناسبًا لإنهاء رحلته الدولية.

وقال ميسي: «بعد كل هذا الوقت الذي انقضى منذ المباراة النهائية، وبعد تفكير عميق، أود أن أعلن للجميع اعتزالي اللعب مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «كان قرارًا مؤلمًا، ولا يزال يؤلمني، لكنني أدرك أنه الوقت المناسب. أقسم أنني بذلت قصارى جهدي دائمًا، ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء، بل قبل ذلك أيضًا».

ميسي: بذلت كل ما أملك من أجل منتخب الأرجنتين

وأكد نجم إنتر ميامي أنه لم يدخر جهدًا طوال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، وأنه قاتل دائمًا من أجل إسعاد الجماهير ورفع اسم بلاده في المحافل الدولية.

وأوضح ميسي أنه يشعر بالفخر لما قدمه خلال رحلته الدولية، مؤكدًا أن ارتداء قميص منتخب الأرجنتين كان يمثل له مسؤولية كبيرة وحلمًا تحقق على مدار سنوات طويلة.

وأشار قائد «التانجو» إلى أن وجود جيل جديد من اللاعبين الموهوبين كان أحد الأسباب التي جعلته يشعر بأن الوقت أصبح مناسبًا لترك الفرصة أمام النجوم الشباب لقيادة المرحلة المقبلة.

وقال: «هناك لاعبون شباب رائعون يأتون من بعدي ويستحقون أن يكونوا هناك».

رسالة وداع من ميسي إلى جماهير الأرجنتين

وحرص ليونيل ميسي على توجيه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الأرجنتينية، مقدمًا الشكر لكل من دعمه خلال مشواره الطويل مع المنتخب.

وقال ميسي إنه سيفتقد الأجواء داخل الملعب وسماع أصوات الجماهير، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا لمنتخب بلاده حتى بعد الاعتزال الدولي.

كما وجه الشكر إلى أسرته والمدربين وزملائه وكل أفراد الجهاز الإداري الذين شاركوه رحلته مع منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن الذكريات التي عاشها خلال أكثر من 20 عامًا ستبقى محفورة في ذاكرته.

أرقام ميسي مع منتخب الأرجنتين

بدأت مسيرة ليونيل ميسي الدولية مع منتخب الأرجنتين عام 2005، واستمرت لأكثر من عقدين، ليصبح خلالها أحد أبرز نجوم المنتخب في تاريخه.

وخاض ميسي 207 مباريات بقميص منتخب الأرجنتين، سجل خلالها 125 هدفًا، وقدم عشرات اللحظات التاريخية التي صنعت مكانته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وحقق قائد الأرجنتين العديد من الإنجازات الكبرى، أبرزها قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022، بعدما كان قد وصل إلى نهائي مونديال 2014.

كما نجح ميسي في قيادة «التانجو» للتتويج بلقب كوبا أمريكا مرتين، عامي 2021 و2024، ليضيف إلى سجله الدولي مجموعة من أهم البطولات التي طال انتظارها من الجماهير الأرجنتينية.

اعتزال ميسي الدولي.. نهاية حقبة تاريخية

باعتزال ليونيل ميسي اللعب الدولي، يسدل النجم الأرجنتيني الستار على فصل استثنائي في تاريخ منتخب الأرجنتين وكرة القدم العالمية.

ويترك ميسي خلفه إرثًا كبيرًا من الألقاب والأرقام القياسية واللحظات الخالدة، بعدما نجح في تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم.

ورغم نهاية مسيرته الدولية، ستظل رحلة ميسي مع منتخب الأرجنتين واحدة من أكثر القصص إلهامًا في تاريخ اللعبة، بداية من ظهوره الأول عام 2005، وصولًا إلى قيادة بلاده لتحقيق أهم البطولات العالمية، ليبقى اسم ليونيل ميسي حاضرًا بقوة في ذاكرة عشاق كرة القدم حول العالم.