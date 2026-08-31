محافظ سوهاج: وصول مليار و200 مليون جنيه كدفعة أولى لاستكمال الأعمال بمستشفيات المراغة والبلينا والمنشاة وأولاد حمزة

ضمن دعم وزارة الصحة للمستشفيات بسوهاج

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن وصول مليار و200 مليون جنيه كدفعة أولى مقدمة من وزارة الصحة والسكان، تم صرفها للجهة المنفذة، وذلك ضمن الدعم المخصص لاستكمال الأعمال بمستشفيات المراغة، والبلينا، والمنشاة، وأولاد حمزة، بإجمالي مبلغ 4 مليار جنيه، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصحة، وحرصها على استكمال المشروعات الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في توفير خدمات طبية متطورة، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي سوهاج، معربا عن تقديره لجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر مع المحافظة في توفير الاعتمادات والدعم اللازم لاستكمال المشروعات الصحية، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بالمستشفيات المستهدفة تتراوح حاليًا بين 40% و 45% .

ووجه محافظ سوهاج بالاستفادة القصوى من الدعم المالي المخصص لهذه المشروعات، وسرعة استئناف واستكمال الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من كافة الأعمال ودخول المستشفيات الخدمة في أسرع وقت ممكن.