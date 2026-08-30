جامعة بني سويف تعلن مواعيد وأماكن الكشف الطبي للطلاب الجدد

أعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الجدول الزمني الخاص بالكشف الطبي للطلبة الجدد المقبولين بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي (2026 – 2027)، حيث حددت الإدارة الطبية مواعيد وأماكن محددة لإجراء الفحوص الطبية، وذلك لضمان سلامة الطلاب قبل بدء الدراسة، مع التأكيد على الالتزام بالشروط والتعليمات المعلنة.

حيث يبدأ الكشف الطبي يوم 6 سبتمبر المقبل فى ثلاثة أماكن وهم كلية الحقوق لكليات غرب النيل ، وكلية التربية لمجمع 330 فدان ، وكلية الدراسات المتقدمة لمجمع التعليم الصناعي وذلك لكليات الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى والأسنان والحاسبات والعلاج الطبيعى والهندسة ويستمر حتى 10 سبتمر، ومن 13 حتى 17 سبتمبر لكليات الإعلام وعلوم الارض والسياسة والاقتصاد والألسن وعلوم الملاحة وعلوم ذوى الاحتياجات ، ومن 20 حتى 24 سبتمبر لكليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتجارة والفنون التطبيقية والتربية والتمريض، ومن 27 سبتمبر حتى 1 اكتوبر لكليات الآداب ورياض الأطفال وتكنولوجيا العلوم الصحية والزراعة ، ومن 4 حتى 8 اكتوبر لكليات الحقوق وتكنولوجيا التعليم والمعهد الفنى للتمريض.

أوضح رئيس الجامعة أن جميع الكشوف ستتم في الأماكن المخصصة لكل كلية طبقا لموقعها، بما يضمن سهولة التنظيم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا الى شروط التقديم للكشف الطبي، والتي تضمنت ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو إثبات الشخصية، وعدد من الصور الشخصية، بالإضافة إلى استمارة الكشف الطبي المعتمدة من الكلية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب الجدد، وضمان جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التخلف عنها، حيث يعد الكشف الطبي شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل بالكليات المختلفة.، وذلك ضمن جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، تعكس اهتمامها بالطلاب منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلى الأسرة الجامعية.

وفى سياق أخر صرح الدكتور الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان الجامعة تواصل ريادتها البحثية في دعم الحراك الأكاديمي، من خلال إثراء المكتبة العربية بإصدارات علمية رصينة تواكب التحولات المجتمعية وقضايا العدالة الاجتماعية المعاصرة.

حيث صدر أحدث المؤلفات العلمية المتميزة للدكتور قياتي عاشور، مدرس علم الاجتماع بالكلية، والذي جاء تحت عنوان “سوسيولوجيا أصحاب الهمم: منظور معاصر في الاندماج والتمكين الاجتماعي”، والصادر عن دار الكتاب الجامعي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الإصدار التزام الجامعة بتقديم إنتاج فكري يخدم الباحثين محلياً وإقليمياً، ويواكب القضايا الإنسانية والاجتماعية الراهنة.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا العمل باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، مؤكداً أن الكتاب يفتح آفاقاً بحثية جديدة تشجع على إنتاج أطروحات علمية ورسائل ماجستير ودكتوراه في قضايا أصحاب الهمم والاحتواء الشامل، كما يسهم هذا الطرح في تمكين الباحثين وصناع السياسات من فهم آليات الدمج، ويؤكد على دور العلوم الإنسانية في تفكيك وفهم التحديات الاجتماعية والمؤسسية التي تشكل ملامح عالمنا اليوم وغداً.