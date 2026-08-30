أسعار الحديد والأسمنت الأحد 30 أغسطس 2026.. تحركات جديدة وتفاصيل الطن

تستعد أسواق مواد البناء في مصر لاستقبال تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمقاولين والمستثمرين لحركة أسعار الحديد والأسمنت، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة أعمال البناء والتشطيبات.

ومع اختلاف الأسعار بين الشركات والموردين، يحرص المقبلون على الشراء على معرفة أحدث المستويات السعرية قبل اتخاذ قرار الشراء.



أسعار الحديد اليوم في مصر



كشفت أحدث المستويات السعرية المتاحة عن تسجيل متوسط سعر طن حديد عز نحو 40 ألفًا و289 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 38 ألفًا و476 جنيهًا.



وسجل طن حديد عطية نحو 37 ألفًا و500 جنيه، وهو السعر نفسه المسجل لطن حديد مصر ستيل وحديد سرحان، بينما بلغ سعر طن الحديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه.



كما وصل سعر طن حديد المراكبي إلى نحو 39 ألفًا و400 جنيه، في حين سجل طن حديد بشاي حوالي 39 ألفًا و800 جنيه.



وتعكس هذه المستويات استمرار وجود تفاوت في أسعار الحديد بين الشركات، نتيجة اختلاف تكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل وسياسات التسعير، إلى جانب اختلاف الأسعار من محافظة إلى أخرى ومن مورد لآخر.



أسعار الأسمنت الرمادي



وعلى صعيد أسعار الأسمنت اليوم، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4 آلاف و65 جنيهًا.

وسجل طن أسمنت النصر حوالي 3 آلاف و600 جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3 آلاف و860 جنيهًا، في حين وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى حوالي 3 آلاف و660 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط والأبيض



وبلغ سعر طن أسمنت واحة حلوان نحو 2850 جنيهًا، بينما سجل طن أسمنت أهل مصر حوالي 3 آلاف و350 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالأسمنت الأبيض، بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 5 آلاف و550 جنيهًا، بينما وصل سعر طن أسمنت سوبر رويال إلى حوالي 6 آلاف و200 جنيه.



أسعار الطوب والرمل والزلط



وشملت قائمة أسعار مواد البناء أيضًا الطوب ومستلزمات البناء، حيث سجل سعر الألف طوبة مقاس 20×10×6 نحو 1445 جنيهًا، بينما بلغ سعر مقاس 24×11×6 حوالي 1970 جنيهًا، وسجل مقاس 25×12×6 نحو 2360 جنيهًا.

وبلغ سعر متر الرمل الناعم حوالي 120 جنيهًا، والحرش نحو 135 جنيهًا، بينما سجل متر الزلط العادي 300 جنيه، والسن نحو 340 جنيهًا، والمخصوص 375 جنيهًا، والفينو حوالي 420 جنيهًا.



أسعار السيراميك اليوم الأحد



وفي سوق السيراميك، بلغ سعر متر سيراميك الحوائط مقاس 25×50 نحو 118 جنيهًا، بينما سجل المتر للمقاسين 31×63 و20×63 حوالي 140 جنيهًا.

أما سيراميك الأرضيات، فسجل متر مقاس 60×60 نحو 150 جنيهًا، بينما بلغ سعر مقاس 50×50 حوالي 140 جنيهًا، ووصل مقاس 40×40 إلى نحو 136 جنيهًا.



اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى



وتظل الأسعار المعلنة استرشادية وقابلة للاختلاف عند الشراء الفعلي، بحسب الشركة أو التاجر، ومكان البيع، وتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى هامش الربح وتكلفة توصيل الخامات إلى موقع المشروع.



وينصح الراغبون في البناء أو استكمال أعمال التشييد والتشطيبات بمقارنة الأسعار لدى أكثر من مورد، وعدم الاكتفاء بالسعر المعلن فقط، مع الاستفسار عن السعر النهائي شاملًا النقل والتسليم، لضمان الحصول على أفضل تكلفة ممكنة.

