طقس اليوم الأحد.. انخفاض تدريجي للحرارة وشبورة واضطراب بالبحر

مع بداية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 ، تشهد البلاد تغيرًا طفيفًا في الأجواء مع بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إلا أن الطقس يظل حارًا ورطبًا نهارًا، وسط تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا واضطراب حركة الملاحة البحرية، إلى جانب نشاط للرياح في عدد من المناطق.

- انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار ورطب على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، بينما تميل الأجواء للحرارة خلال ساعات الليل.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تسجل الصغرى نحو 23 درجة مئوية.

- درجات الحرارة اليوم الأحد

وتصل درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري إلى 34 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الغربية 31 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة.

وتسجل السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة للعظمى، فيما تصل المحسوسة إلى 37 درجة، بينما تبلغ العظمى في شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

وتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر حرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية، بينما تبلغ المحسوسة نحو 40 درجة.

- شبورة مائية صباحًا

ومن أبرز الظواهر الجوية اليوم تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وينصح قائدو السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وخفض السرعات، والالتزام بمسافات أمان كافية، خاصة على الطرق التي تتأثر بالشبورة.

- اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح

وتستمر حالة اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، وهو ما يستدعي الحذر من المصطافين والعاملين في الأنشطة البحرية.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة بجنوب البلاد والصحراء الغربية.

وتظل متابعة النشرات الجوية الرسمية مهمة على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تأثير الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الخاصة بالقيادة والأنشطة البحرية.