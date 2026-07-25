44 درجة في الجنوب.. تفاصيل طقس السبت وتحذير مهم للمواطنين

بين حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة، تستعد المحافظات المصرية لاستقبال يوم جديد من أجواء الصيف القاسية، حيث تكشف توقعات الطقس اليوم السبت 25 يوليو 2026، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع وصول الحرارة المحسوسة إلى مستويات مرتفعة، خاصة في مناطق جنوب البلاد.

- أجواء شديدة الحرارة نهارًا

وتسود البلاد غدًا أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض حدة الحرارة نسبيًا خلال ساعات الليل، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة.

وتشير التوقعات إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، في حين تكون الأجواء أكثر حرارة على مناطق جنوب الصعيد.

- جنوب الصعيد في صدارة درجات الحرارة

وتسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.



أما شمال الصعيد، فتصل الحرارة العظمى إلى 40 درجة، بينما تبلغ المحسوسة نحو 42 درجة، في الوقت الذي تسجل فيه السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و33 درجة محسوسة.

- الرطوبة كلمة السر في ارتفاع المحسوسة

وتظل الرطوبة المرتفعة العامل الأبرز في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، إذ يمكن أن ترتفع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة فعليًا بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية، ما يزيد من الشعور بالحرارة والإجهاد خلال ساعات النهار.

- تحذير لقائدي السيارات صباحًا

كما تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

ومن المتوقع كذلك نشاط الرياح بشكل متقطع وعلى فترات متفاوتة في عدد من المناطق، وسط استمرار الأجواء الحارة والرطبة.

كما نصحت التوقعات بضرورة تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأعمال التي تتطلب البقاء لفترات طويلة في الأماكن المكشوفة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل للوقاية من الإجهاد الحراري.