طلاب بجامعة بني سويف الأهلية يخوضون تجربة متقدمة في تصميم الأقمار الصناعية

داخل وكالة الفضاء المصرية:

تحت رعاية الدكتور طارق علي ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وإشراف الدكتور رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد التهامي عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور محمد مراد مدير برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، واصل طلاب برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة من المستويين الثاني والثالث تدريبهم العملي داخل وكالة الفضاء المصرية، في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والوكالة، وبهدف إعداد كوادر علمية قادرة على المنافسة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح رئيس الجامعة، ان التدريب ، يمنح الطلاب تجربة متكاملة تجمع بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية، بدءًا من تصميم المهمة الفضائية مرورًا بالأنظمة الفرعية المختلفة وصولًا إلى عمليات التجميع والاختبار، إضافةً إلى التدريب على أنظمة الاتصالات ومحطات المراقبة الأرضية. ويعكس هذا التدريب رؤية البرنامج في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية بما يؤهلهم للمشاركة في المشروعات الوطنية والإقليمية بقطاع الفضاء.

واكدت الدكتورة رشا توفيق استمرار الجامعة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها وكالة الفضاء المصرية، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشار الدكتور محمد مراد ان الطلاب ينفذون خطة التدريب الصيفي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث يشاركون في برامج تدريبية متقدمة تغطي مختلف مراحل تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية الصغيرة. وتشمل هذه البرامج

CubeSat Design “Space Keys لتصميم وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة

Assembly, Integration & Testing (AIT Center) أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

• Attitude Determination and Control System (ADCS) للتعرف على أنظمة تحديد والتحكم في وضعية الأقمار الصناعية.

• Communication Subsystem لاكتساب مهارات عملية في أنظمة الاتصالات الفضائية وربط الأقمار الصناعية بمحطات التحكم الأرضية.

وفى سياق أخر نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بنى سويف مؤتمراً موسعاً لاستعراض حصاد إنجازاتها للعام الجامعي 2025/2026. وتضمن المؤتمر تكريم منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وفريق الأمن، تقديرًا لجهودهم المخلصة والعطاء المتميز على مدار العام.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية: الدكتور محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فضل محمد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب)، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة من السادة رؤساء الأقسام، والباحثين، والكوادر الأكاديمية بالكلية.