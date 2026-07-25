نيفان صابر: أنتظر الدور الذي يعيدني بقوة إلى الشاشة.. وأحلم بالتمثيل أمام أحمد عز ومحمد إمام

تترقب الفنانة الشابة نيفان صابر العودة إلى الساحة الفنية من خلال عمل جديد يحمل بصمة مختلفة، مؤكدة أنها تفضل اختيار الأدوار المؤثرة التي تضيف إلى مشوارها الفني، بدلاً من الظهور في أعمال لا تحقق طموحاتها.

تبحث عن دور قوي

وقالت نيفان إنها في حاجة إلى دور قوي يمثل انطلاقة جديدة لها، خاصة أنها قدمت خلال سنوات قليلة عدداً من الأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور، مشيرة إلى أن خطواتها الفنية كانت دائماً مرتبطة بالاختيارات المميزة، وهو ما جعلها تفضل التريث حتى تجد الشخصية المناسبة.

وأكدت أن هدفها هو تقديم أعمال تبرز قدراتها التمثيلية، وتعكس تطورها الفني، معربة عن حماسها للعودة إلى جمهورها بعمل يحقق صدى واسعاً.

أحمد عز ومحمد إمام على قائمة الأمنيات

وكشفت نيفان عن أمنيتها في التعاون مع النجم أحمد عز، معتبرة أنه من أبرز نجوم جيله لما يمتلكه من تنوع في الأداء وحضور قوي على الشاشة، كما أعربت عن رغبتها في تقديم عمل يجمعها بالفنان محمد إمام، الذي استطاع أن يحقق جماهيرية كبيرة من خلال أعماله السينمائية والدرامية.

مرفت أمين قدوتها.. ورشدي أباظة حلمها الفني

وعن الفنانين الذين أثروا في مسيرتها، أكدت نيفان أن النجمة الكبيرة مرفت أمين تعد قدوتها في التمثيل، لما تتمتع به من موهبة وأداء راقٍ حافظت به على مكانتها عبر سنوات طويلة.

وأضافت أنها كانت تتمنى لو جمعتها فرصة العمل بالفنان الراحل رشدي أباظة، الذي تراه واحداً من أهم رموز السينما المصرية، وصاحب حضور استثنائي ما زال يلهم أجيالاً من الفنانين.

رصيد متنوع في الدراما والسينما

وكانت نيفان صابر قد حصلت على جائزة أفضل وجه جديد عن دورها في مسلسل "ظل الرئيس" عام 2017، وهي الجائزة التي تعتبرها من أبرز محطات مشوارها الفني.

ودرست نيفان الأدب الإنجليزي، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها مسلسلات "فض اشتباك" و"الشك" و"سبق الإصرار" و"آدم"و"أزمة سكر" و"بيت السلايف" و"الأب الروحي"و"ظل الرئيس"، إلى جانب مشاركتها في فيلم "الحرامي والعبيط"، لتواصل البحث عن عمل جديد يضيف إلى مسيرتها ويعيدها بقوة إلى الشاشة.