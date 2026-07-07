طقس الثلاثاء .. رطوبة مرتفعة ورياح متقطعة والأرصاد تكشف تفاصيل الأيام المقبلة

مع دخول ذروة فصل الصيف، يترقب الملايين تطورات حالة الطقس يومًا بعد يوم، خاصة مع استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها حتى نهاية الأسبوع، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

- أجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات

بحسب توقعات الهيئة، يسود اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 طقس حار رطب على معظم أنحاء الجمهورية، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات الصعيد، لتصبح الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا ليلًا مع استمرار تأثير الرطوبة.

- الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة مقارنة بالقيم المسجلة رسميًا.

- الظواهر الجوية المتوقعة

وتشهد الساعات الأولى من الصباح تكون شبورة مائية على عدد من الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، خاصة الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تستمر الرياح في النشاط على مناطق متفرقة من البلاد على فترات متقطعة حتى السبت المقبل، ما يساعد على تحسين حركة الهواء في بعض المناطق.

- درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 إلى 36 درجة.

السواحل الشمالية: 29 إلى 30 درجة.

جنوب البلاد: 40 إلى 41 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع استمرار الموجة الحارة وتأثيرها على الأنشطة اليومية والتنقلات.

- نصائح الارصاد الجوية للمواطنين

في ظل الموجات شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتباع الإرشادات التالية لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس:



تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش.



ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة للمساعدة على تقليل الإحساس بالحرارة.



استخدام غطاء للرأس أو مظلة ونظارات شمسية عند الخروج نهارًا.



تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.



البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة قدر الإمكان.



عدم ترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة.



الاهتمام بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، لأنهم الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.



تناول وجبات خفيفة والإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بالمياه.



متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات أو تحذيرات جديدة بشأن حالة الطقس.