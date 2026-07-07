موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في المونديال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم اليوم، مواجهة مصيرية تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب الأرجنتين في دور الـ 16 بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

حقق منتخب الفراعنة إنجاز التأهل لهذا الدور بعد فوزه علي نظيره الأسترالي في دور الـ 32 بنتيجة 4-2 بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله وكان المنتخب المصري قد إنتزع وصافة مجموعته التي ضمت بلجيكا ونيوزيلندا وإيران برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين

قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الأرجنتين التي تجمعهما في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد الأرجنتين

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأرجنتين

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب الأرجنتين حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين ، مروان عطية ، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيكو ، محمد صلاح ، مرموش.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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