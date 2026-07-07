بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة العالمية، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة.

ويطمح منتخب مصر لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة داخل مصر وخارجها.

بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.. موعد اللقاء

يبحث الملايين عن بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم لمعرفة موعد انطلاق المواجهة المرتقبة، حيث تقام المباراة مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يسعى كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

يمكن متابعة بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تعلن الشبكة خلال الساعات التي تسبق المباراة اسم المعلق الذي سيتولى الوصف التفصيلي للمواجهة، التي تعد واحدة من أقوى مباريات دور الـ16 في النسخة الحالية من المونديال.

كيف تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16؟

دخل منتخب مصر التاريخ بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 عقب مباراة مثيرة أمام منتخب أستراليا، حسمها الفراعنة بركلات الترجيح، ليواصل الفريق مشواره في البطولة وسط طموحات كبيرة بتحقيق إنجاز غير مسبوق.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب عناصر مميزة في الدفاع وحراسة المرمى.

مشوار الأرجنتين قبل مواجهة مصر

على الجانب الآخر، بلغ منتخب الأرجنتين الدور ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويدخل بطل العالم المواجهة بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، مستندًا إلى مجموعة من النجوم أصحاب الخبرات والإمكانات الكبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة أمام المنتخب المصري.

حكم مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة المباراة إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ويعاونه كل من:

سيريل موجنير مساعدًا أول.

مهدي رحموني مساعدًا ثانيًا.

النرويجي إسبن إسكاس حكمًا رابعًا.

إيزاك باشفيكن حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ومن المنتظر أن تلعب القرارات التحكيمية دورًا مهمًا في مباراة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين المنتخبين.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.. مواجهة تاريخية

تحظى بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة أنها تجمع بين منتخب مصر الساعي لكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ومنتخب الأرجنتين صاحب التاريخ الكبير في البطولة.

ويأمل الفراعنة في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة بعد تجاوز عقبة أستراليا، بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تأكيد تفوقه ومواصلة طريقه نحو الأدوار النهائية.

وتبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه هذه القمة الكروية المرتقبة، التي ينتظرها عشاق كرة القدم، وسط ترقب كبير لمشاهدة بث مباشر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم ومعرفة هوية المنتخب الذي سيواصل مشواره نحو حلم التتويج بالمونديال.