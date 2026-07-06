قافلة بصفط الشرقية ببنى سويف تقدم 2903 خدمة والكشف على 900 حالة

خلال يومين .. صحة بنى سويف تقدم قافلة طبية بمركز الواسطى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف خلال يومين متتاليين قافلة طبية مجانية بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، قدمت خلالها 2903 خدمة صحية وتوقع الكشف على أكثر من 900 حالة بمركز الواسطى.

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز الواسطى، ضمن خطة الوزارة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، حيث قدمت القافلة 2903 خدمات طبية متنوعة، ووقعت الكشف على 904 مواطنين مع صرف العلاج لهم بالمجان.

أُقيمت القافلة على مدار يومي 4 و5 يوليو الجاري، من خلال 6 عيادات تخصصية شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والجلدية، وتنظيم الأسرة، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية، لضمان تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة للمواطنين.

وأشرف على تنفيذ القافلة فريق القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل الطبية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وأسفرت القافلة عن إجراء 110 تحاليل دم، و64 تحليل طفيليات، و7 حالات أشعة عادية، وإجراء 57 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، كما تم تحويل أحد المرضى إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج.

وفي جانب التوعية الصحية، نظمت القافلة ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الرشيد للأدوية، إلى جانب رسائل التوعية ضمن مبادرة "365 يوم سلامة"، بما يسهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز السلوكيات الوقائية.

كما شملت القافلة تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، حيث تم إجراء فحوصات للكشف عن مرضي ارتفاع ضغط الدم والسكري لعدد 300 مواطن، في إطار جهود الدولة للتوسع في برامج الوقاية والاكتشاف المبكر، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.