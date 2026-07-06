ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 75 محضرًا للمخابز ببنى سويف

في حملات متفرقة لإدارات التموين:

ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 75 محضرًا ومخالفة لضبط الأسواق والمخابز.

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان جودة السلع والخبز المدعم، والحفاظ على صحة المواطنين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 75 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي نطاق إدارة تموين شرق النيل، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، وبقيادة أحمد عبد السلام مدير الإدارة، تمكنت حملة رقابية من ضبط 860 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل أحد معامل الألبان، شملت 600 كجم من اللبن البودرة، و250 كجم من الزبدة النباتية "شورتنج"، و10 كجم من مثبت "لاكتا"، جميعها دون مستندات أو بيانات تفيد مصدرها. كما تم تحرير 6 محاضر شملت 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب محضر خاص بالمضبوطات، مع التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت إحدى الحملات عن تحرير 24 محضرًا، تضمنت 3 تقارير للتصرف في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و4 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 تقارير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 تقارير لعدم نظافة أدوات العجن، و3 تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، إلى جانب تقرير لعدم وجود ميزان بالمخبز، وآخر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتقريرين لعدم وجود سجل الزيارات.

كما نفذت إدارة تموين مركز بني سويف، حملة موسعة أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تموينية، من بينها 6 تقارير للتصرف في 118 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و3 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن وتقريران لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و7 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين والطاولات، إضافة إلى تقريرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتقرير لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفي مركز إهناسيا، قادت إدارة التموين برئاسة محمود يحيى حملة رقابية أسفرت عن تحرير 24 مخالفة تموينية، منها 11 مخالفة بالأسواق والمحال التجارية شملت جنحة لإدارة وتشغيل مركز تعبئة دون ترخيص، و6 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية. كما تم تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية، تضمنت 6 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 تقارير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقريرًا لعدم وجود سجل الزيارات، وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.