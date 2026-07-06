بطاقات التموين تحت المراجعة.. المدارس الخاصة قد تهدد استمرار الدعم للمستحقين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مراجعات دقيقة لبيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار خطة تستهدف توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا.

وتخضع ملفات المواطنين للفحص وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مصروفات المدارس الخاصة، مع التأكيد على أن أي قرار بوقف البطاقة لا يعد استبعادًا نهائيًا، إذ تظل فرصة التظلم وإعادة فحص الحالة متاحة وفق الضوابط المقررة.



المدارس الخاصة ضمن مؤشرات مراجعة بطاقات التموين



تضع وزارة التموين مصروفات المدارس الخاصة ضمن المؤشرات التي يتم الاستناد إليها أثناء مراجعة استحقاق الدعم، حيث يتم فحص الحالات التي تتجاوز فيها المصروفات الدراسية للأبناء 20 ألف جنيه سنويًا، باعتبارها مؤشرًا قد يعكس قدرة مالية تستدعي إعادة تقييم مدى أحقية الأسرة في الحصول على الدعم التمويني.



ورغم ذلك، فإن هذا المؤشر لا يؤدي إلى إلغاء البطاقة بصورة تلقائية، وإنما يدخل ضمن مجموعة من البيانات التي يتم تحليلها قبل اتخاذ أي قرار نهائي.



مراجعات دورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه



وتواصل الوزارة تنفيذ حملات مراجعة دورية لبيانات بطاقات التموين بهدف تنقية قواعد البيانات والتأكد من استمرار انطباق شروط الاستحقاق على المستفيدين، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم ومنع استفادة غير المستحقين من السلع التموينية والخبز المدعم.



وتعتمد عملية المراجعة على دراسة جميع البيانات المالية والاجتماعية والإدارية الخاصة بالمستفيد، دون الاكتفاء بمؤشر واحد للحكم على أحقية المواطن في الدعم.



فئات تخضع لإعادة تقييم الاستحقاق



تشمل المراجعات عددًا من الفئات التي قد يتم إعادة فحص موقفها داخل منظومة التموين، ومن أبرزها أصحاب الدخول والرواتب المرتفعة، وأصحاب المعاشات الكبيرة، ومالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، وأصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، إضافة إلى شاغلي الوظائف القيادية والمناصب العليا.



كما تمتد المراجعات إلى كبار المزارعين الذين تتجاوز حيازاتهم الزراعية 10 أفدنة، إلى جانب المواطنين الصادرة بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، وكذلك من ثبت ارتكابهم مخالفات سرقة التيار الكهربائي.



وقف البطاقة لا يعني الاستبعاد النهائي



وأكدت وزارة التموين أن إيقاف بطاقة التموين لا يعني فقدان الأسرة للدعم بصورة نهائية، إذ قد يرجع الأمر إلى وجود نقص في البيانات أو عدم تحديثها، أو وجود أخطاء في الرقم القومي أو بيانات أحد أفراد الأسرة.



وقد يحدث أيضًا وقف البطاقة نتيجة السفر لفترات طويلة دون تحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وهي حالات يمكن تصحيحها بعد استكمال المستندات المطلوبة.



تحديث البيانات يحافظ على استمرار الدعم



وتشدد الوزارة على أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين فور حدوث أي تغيير يخص الأسرة، سواء في حالات الوفاة أو الزواج أو الطلاق أو تعديل بيانات الرقم القومي، لضمان استمرار صرف المقررات التموينية والخبز المدعم دون توقف، مع الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة المستحقين.



مهلة 15 يومًا لتقديم التظلم



وأتاحت وزارة التموين للمواطنين الذين يتم وقف بطاقاتهم التموينية إمكانية تقديم تظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإيقاف، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات وأحقية الأسرة في الحصول على الدعم.



وفي حال ثبوت وجود خطأ في إجراءات المراجعة أو استمرار استحقاق المواطن للدعم، يتم تصحيح البيانات وإعادة تفعيل البطاقة وفقًا للإجراءات المنظمة.



الهدف من مراجعة بطاقات التموين



تأتي هذه المراجعات في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنقية قواعد بيانات منظومة التموين واستبعاد غير المستحقين، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص حالاتهم وفق القواعد المنظمة.