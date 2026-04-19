إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 بخطوات إلكترونية سهلة وشروط حاسمة للاستفادة

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، تمثل بطاقات التموين طوق نجاة حقيقي لملايين الأسر المصرية.

ومع إتاحة خدمة إضافة المواليد لعام 2026 إلكترونيًا، تتجدد آمال المواطنين في توسيع نطاق الدعم لأبنائهم، خاصة مع تسهيل الإجراءات وتحديد ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.





تصدر ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية.



وأتاحت الحكومة إمكانية إضافة الأبناء غير المقيدين على البطاقات التموينية بشكل إلكتروني عبر منصة “مصر الرقمية”، في خطوة تهدف إلى تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية وتيسير الحصول على الخدمة بسرعة وكفاءة.

وتبدأ عملية التسجيل بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمات التموين، يليها الضغط على خيار “إضافة أفراد غير مقيدين”، وملء البيانات المطلوبة بدقة، والتي تتضمن الاسم الرباعي للمولود، والرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، مع تحديد صلة القرابة، قبل تأكيد الطلب إلكترونيًا.



وحددت وزارة التموين عددًا من الشروط الأساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يشترط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية عن أربعة أفراد، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. كما يجب ألا يتجاوز دخل رب الأسرة 3000 جنيه شهريًا، وألا يزيد المعاش عن 2500 جنيه، إضافة إلى اشتراط ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، يتعين على المتقدم تجهيز صورة من بطاقة التموين، وصورة الرقم القومي لرب الأسرة، إلى جانب رقم هاتف محمول مسجل باسمه، فضلًا عن صور شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء المطلوب إضافتهم. وفي بعض الحالات، قد يُطلب تقديم مستندات إضافية مثل كارت الخدمات المتكاملة أو ما يثبت الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، وذلك لضمان استحقاق الدعم وفقًا للمعايير المحددة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

