موعد مباراة مصر ضد البرازيل استعدادا للمونديال والقنوات الناقلة

تنتظرجماهير الكرة المصرية، بشغف كبير المواجهة النارية التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب البرازيل في المباراة الودية التي تقام علي الملاعب الأمريكية استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تعد مواجهة البرازيل هي ختام لاستعدادات الفراعنة للمونديال حيث يسعي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من خلالها لتجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف علي التشكيل الأساسي للمنتخب المصري قبل خوض المواجهات الرسمية ببطولة كأس العالم.

موعد مباراة مصر ضد البرازيل

قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب البرازيل في المواجهة الودية التي تجمعهما استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في الواحدة صباح الأحد المقبل الموافق 7 يونيو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد البرازيل

يتم بث قمة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب البرازيلي في المباراة الودية التي تجمعهما استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد البرازيل

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد البرازيل

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب البرازيل حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، محمد شحاته ، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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