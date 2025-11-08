حقيقة نقل معسكر منتخب مصر إلى العين واستعدادات الفراعنة لمعسكر نوفمبر بالإمارات

معسكر منتخب مصر.. في خطوة مفاجئة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، نقل معسكر الفراعنة من دبي إلى مدينة العين الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، ويأتي ذلك في إطار خطة الإعداد القوية التي يضعها حسام حسن قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة بالمغرب، ويستعرض الموجز التفاصيل.

نقل البطولة الودية من دبي إلى العين رسميًا

أكدت اللجنة المنظمة للبطولة الإماراتية الودية أنها قررت نقل المنافسات إلى مدينة العين بدلاً من دبي، لأسباب تنظيمية تتعلق بتجهيزات الملاعب واستيعاب الجماهير، ويستهل المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر، في افتتاح البطولة.

كما ستشهد البطولة مشاركة أربعة منتخبات قوية هي: مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وإيران، حيث يتأهل الفائزان في مباراتي الدور الأول إلى المباراة النهائية التي تُقام يوم 18 نوفمبر لتحديد البطل، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر بالإمارات

أعلن الكابتن حسام حسن قائمة تضم مزيجًا من اللاعبين المحليين والمحترفين، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتوح، محمد حمدي، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، محمود عبد الحفيظ “زلاكة”.

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

استدعاء ستة محترفين لدعم صفوف المنتخب

وجه المدير الفني حسام حسن الدعوة إلى ستة لاعبين محترفين للانضمام إلى المعسكر الخارجي، وهم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني – تم تعديل الخطأ في الخبر الأصلي )

) مصطفى محمد (نانت الفرنسي)

حمدي فتحي (الوكرة القطري)

رامي ربيعة (العين الإماراتي)

إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

من المنتظر أن ينضم اللاعبون المحليون عقب مباراة السوبر المصري يوم 9 نوفمبر، فيما يلتحق المحترفون تباعًا بمعسكر العين.

تحضيرات مكثفة قبل أمم إفريقيا 2025

يأتي هذا المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، حيث يخوض الفراعنة مبارياتهم على ملعب أدرار بمدينة أكادير.

أهمية معسكر الإمارات في إعداد الفراعنة

يرى المراقبون أن معسكر الإمارات سيكون بمثابة اختبار حقيقي لحسام حسن وجهازه الفني، خاصة مع خوض مواجهات قوية تمنح المنتخب فرصة لاختبار جاهزية العناصر الجديدة قبل المعترك الإفريقي. كما يمثل نقل المعسكر إلى مدينة العين فرصة لتوفير أجواء أكثر هدوءًا وتركيزًا للاعبين، بعيدًا عن صخب دبي.

بهذه التحركات الجادة، يسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى استعادة بريق الفراعنة والعودة للمنافسة بقوة على لقب إفريقيا، بعد غياب دام منذ تتويج المنتخب ببطولة 2010.

