موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025.. التشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، حيث تمثل المواجهة محطة مهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل للدور التالي، خاصة بعد البداية الصعبة أمام زيمبابوي، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبلة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين، وسعي كل طرف لحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في صدارة المجموعة أو ضمان التأهل المبكر.

موقف منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

دخل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2025 بفوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى، حيث انتظر الفراعنة حتى الدقائق الأخيرة لحسم اللقاء، بعد أداء شهد بعض التذبذب الدفاعي، رغم التألق الهجومي لبعض اللاعبين.

هذا الفوز منح منتخب مصر ثلاث نقاط مهمة، لكنه في الوقت ذاته كشف عن بعض الثغرات التي يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لمعالجتها قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

حسام حسن يدرس تعديل خط الدفاع أمام جنوب أفريقيا

في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة، يدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تعديل على خط الدفاع، بالدفع بـرامي ربيعة في التشكيل الأساسي على حساب حسام عبد المجيد، بعد ظهور بعض الأخطاء الدفاعية في لقاء زيمبابوي.

وشارك حسام عبد المجيد إلى جانب ياسر إبراهيم في المباراة الأولى، إلا أن الجهاز الفني يرى أن خبرات رامي ربيعة قد تمنح الدفاع توازنًا أكبر أمام القوة البدنية والسرعات التي يتميز بها منتخب جنوب أفريقيا.

كشف طبي يحسم موقف مصطفى محمد ومحمد حمدي

يخضع الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي، لاعبا منتخب مصر، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهما النهائي من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا، بعد تعرضهما لكدمات خلال مواجهة زيمبابوي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن الإصابات لا تبدو خطيرة مبدئيًا، إلا أن القرار النهائي سيتوقف على نتائج الفحوصات ومدى جاهزية اللاعبين بدنيًا قبل اللقاء.

الزي الرسمي لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني للمجموعة عن تحديد زي منتخب مصر في مباراته أمام جنوب أفريقيا، حيث يرتدي الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما تقرر أن يظهر المنتخب بالقميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة أنجولا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، والمقررة يوم 29 ديسمبر.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل

مباراة حاسمة في صراع صدارة المجموعة

تمثل مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا حقيقيًا لطموحات منتخب مصر في البطولة، خاصة مع رغبة الجماهير في رؤية أداء أكثر استقرارًا، وتحقيق فوز يمنح الفراعنة أفضلية كبيرة قبل الجولة الثالثة، ويؤكد قدرتهم على المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2025.