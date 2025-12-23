موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، المواجهة النارية التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا في ثاني مباريات الفراعنة بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

يسعي منتخب الفراعنة للفوز في مباراته أمام جنوب أفريقيا لحسم تذكرة الصعود للدور التالي من كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيقه الفوز علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

تنطلق قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا في ثاني مواجهات الفريق بمنافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في الخامسة مساء الجمعة المقبل الموافق 26 دسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا التي تجمعهما في ثاني جولات المنتخب المصري في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد جنوب أفريقيا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وحسام عبدالمجيد وياسر ابراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

