أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7 فبراير 2026..ارتفاع أسعار عيار 21

استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 7 فبراير 2026، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الثبات النسبي بعد موجة تذبذب شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – نحو 6630 جنيهًا للبيع و6670 جنيهًا للشراء، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية دون تغييرات كبيرة مقارنة بتعاملات الأمس. كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53040 جنيهًا للبيع و53360 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر لجميع الأعيرة

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم وفق آخر تحديثات السوق المحلية على النحو التالي:

عيار 24 : سجل نحو 7577 جنيهًا للبيع و7623 جنيهًا للشراء

: سجل نحو عيار 22 : بلغ حوالي 6945 جنيهًا للبيع و6988 جنيهًا للشراء

: بلغ حوالي عيار 21 : وصل إلى 6630 جنيهًا للبيع و6670 جنيهًا للشراء

: وصل إلى عيار 18 : سجل قرابة 5681 جنيهًا للبيع و5717 جنيهًا للشراء

: سجل قرابة عيار 14: بلغ نحو 4417 جنيهًا للبيع و4447 جنيهًا للشراء

وتعكس هذه المستويات السعرية حالة من الهدوء النسبي في حركة التسعير داخل السوق المحلية، خاصة مع استقرار الطلب وتراجع المضاربات قصيرة الأجل.

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلي

على الصعيد العالمي، تحركت أسعار الذهب بشكل محدود، حيث سجلت الأوقية نحو 4968 دولارًا في التعاملات الفورية، بينما اقتربت من 4967.5 دولار في بعض التداولات. ويأتي ذلك رغم تراجع طفيف سابقًا، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه بدعم من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة تقارب 0.73% لتصل إلى نحو 4853.59 دولارًا للأوقية، بعد ملامسة مستويات أعلى قرب 4863.31 دولار. في المقابل، سجلت الفضة تراجعًا ملحوظًا، ما يعكس تباين أداء المعادن النفيسة خلال الجلسات الأخيرة.

ويظل تراجع مؤشر الدولار أحد أبرز العوامل التي دعمت أسعار الذهب عالميًا، إذ يؤدي ضعف العملة الأمريكية عادة إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

قراءة فنية لمستويات الدعم والمقاومة

تشير التقديرات الفنية إلى أن الذهب قد يجد مستوى دعم رئيسي قرب 4423.20 دولارًا للأوقية، بينما تقع مستويات المقاومة عند حدود 5113.90 دولارًا للأوقية، وتعكس هذه المؤشرات حالة استقرار مع ميل صعودي محدود، في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات تتعلق بأسعار الفائدة العالمية وحركة الدولار.

سعر الدولار وتأثيره على تسعير الذهب في مصر

سجل سعر الدولار في السوق نحو 46.9 جنيه للبيع و47 جنيهًا للشراء، وهو عامل رئيسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب محليًا، نظرًا لاعتماد تسعير المعدن على السعر العالمي للأوقية وسعر صرف العملة الأمريكية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار التحركات المحدودة خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع بقاء الأسعار في نطاق عرضي ما لم تظهر مؤثرات قوية مثل تغييرات في السياسة النقدية العالمية أو تحركات حادة في مؤشر الدولار.

ويظل الذهب من أهم أدوات الادخار والتحوط بالنسبة للمستهلك المصري، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يحافظ على مستوى طلب مستقر نسبيًا حتى مع فترات الهدوء السعري.