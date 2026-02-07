طمأنة قبل رمضان: "الأوقاف" تؤكد استمرار استخدام مكبرات الصوت في المساجد

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه ما تردد من شائعات حول منع إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها بتوفير أجواء إيمانية روحانية للمصلين، ويرصد الموجز التفاصيل.

استمرار بث الأذان والتلاوة القرآنية

أكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة عارية تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن التوجه الرسمي للوزارة يسير في اتجاه تعزيز الأجواء الروحانية داخل المساجد خلال الشهر الكريم، من خلال بث الأذان والتلاوة القرآنية عبر مكبرات الصوت. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء شعور بالسكينة والطمأنينة على المصلين، وإحياء الروحانية التي يتميز بها رمضان في مصر.

ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، مشددة على أن الصفحات الرسمية للوزارة هي المصدر الموثوق لأي أخبار تتعلق بالمساجد أو أنشطة الوزارة.

صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف

في سياق متصل، أوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح ستُقام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية. وأفاد رسلان بأنه تم تخصيص 9719 مسجدًا لإقامة شعائر التهجد و4812 مسجدًا لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من رمضان، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات بما يضمن راحة المصلين وسهولة الوصول إلى أماكن الصلاة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص الوزارة على تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال تنظيم "مائدة الرحمن"، حيث ستُقام هذا العام 269 مائدة ملحقة بالمساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لتوفير الدعم والمساعدة للمحتاجين خلال الشهر الكريم.

أنشطة دينية وتعليمية للأطفال

ولفت رسلان الانتباه إلى إطلاق الوزارة أنشطة دينية مخصصة للأطفال، تشمل دروسًا وحوارات مفتوحة يومي الأحد والأربعاء بعد صلاة العصر، بهدف غرس القيم الدينية السمحة ونشر الوعي الديني بين النشء، هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز التعليم الديني والتربوي للأطفال في أجواء ممتعة وآمنة، مع مراعاة الجمع بين التعليم الروحي والتفاعل المجتمعي.

دعوة المواطنين للثقة بالمصادر الرسمية

ختامًا، شددت وزارة الأوقاف على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن أي بيانات رسمية أو تعليمات خاصة بشؤون المساجد ستُنشر حصريًا عبر صفحاتها الرسمية، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى جميع المواطنين والمصلين في الوقت المناسب.

بهذه الخطوات، تؤكد وزارة الأوقاف حرصها على الحفاظ على الطابع الروحاني لشهر رمضان، مع تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة الصلاة والعبادة وفقًا للضوابط الشرعية، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين في جميع المحافظات.