أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على زيمبابوي في أمم أفريقيا

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن حصد أول ثلاث نقاط يُعد خطوة في غاية الأهمية، خاصة في مباريات الجولة الأولى التي غالبًا ما تتسم بالصعوبة والضغوط، ويرصد الموجز التفاصيل.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

أهمية الفوز في بداية مشوار أمم أفريقيا

أكد حسام حسن أن الانتصار في المباراة الافتتاحية يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويخفف من الضغوط خلال المباريات التالية، مشيرًا إلى أن البطولات القارية لا تعترف إلا بمن يحسن استغلال البداية.

وقال المدير الفني إن الفوز في أول لقاء يضع المنتخب على الطريق الصحيح نحو المنافسة على الصدارة، خاصة في مجموعة قوية تضم منتخبات تملك خبرات قارية كبيرة.

إهدار الفرص سبب تعقيد المباراة

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، أوضح حسام حسن أن إهدار الفرص السهلة كان السبب الرئيسي في صعوبة المباراة، رغم تفوق منتخب مصر فنيًا وسيطرته على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء.

وأشار إلى أن لاعبي الفراعنة أهدروا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما أبقى المنافس داخل أجواء المباراة حتى الدقائق الأخيرة، بدلًا من حسم اللقاء مبكرًا.

قلة التركيز منحت زيمبابوي الثقة

وأضاف المدير الفني:

«كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة».

وأوضح أن عدم استغلال الفرص السهلة أمام المرمى منح منتخب زيمبابوي ثقة إضافية، وجعله يقاتل حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما صعّب المهمة على لاعبي منتخب مصر.

صلاح ومرموش يحسمان المواجهة

وشهدت المباراة تألق عدد من نجوم منتخب مصر، حيث سجل عمر مرموش هدف التعادل قبل أن ينجح محمد صلاح في إحراز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90، ليمنح الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار.

كما توّج عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي، بعد أداء قوي ومؤثر، نال إشادة الجماهير والجهاز الفني.

تصحيح الأخطاء قبل المباريات القادمة

وشدد حسام حسن على أن الجهاز الفني سيعمل خلال الفترة المقبلة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء، خاصة ما يتعلق بالتركيز أمام المرمى وإنهاء الهجمات.

وقال:

«لو كان في تركيز في الفرص، كان الماتش مش هيبقى صعب بالشكل ده»، مؤكدًا أن الأداء العام للمنتخب كان إيجابيًا، ويحتاج فقط إلى مزيد من الهدوء والحسم.

طموح مشروع للفراعنة بالتتويج باللقب

وفي ختام تصريحاته، أكد المدير الفني أن الفوز الصعب لا يقلل من قيمة الانتصار، بل يحمل العديد من الدروس المهمة، قائلًا:

«إحنا بنتعلم من الدرس، ومن حقنا ومن حق لاعبينا إن يكون عندهم طموح الفوز بالبطولة».

وأعرب حسام حسن عن ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي منتخب مصر، وإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية والمنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.