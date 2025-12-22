منتخب زيمبابوي يتقدم على مصر بهدف رغم السيطرة.. تفاصيل المباراة كاملة

هدف مباغت لزيمبابوي أمام منتخب مصر

نجح منتخب زيمبابوي في التقدم على منتخب مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، بعدما استغل هفوة دفاعية واضحة أسفرت عن تسجيل الهدف الوحيد، رغم الأفضلية النسبية للفراعنة خلال فترات عديدة من المباراة، ويرصد الموجز التفاصيل.

خطأ دفاعي يمنح زيمبابوي التقدم

وجاء هدف زيمبابوي نتيجة غفلة دفاعية وعدم إحكام الرقابة، ليُسجل الفريق هدفه ويمنح نفسه الأفضلية على مستوى النتيجة، في وقت لم ينجح فيه منتخب مصر في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

فرص مصرية ضائعة أمام المرمى

وشهدت المباراة أكثر من فرصة خطيرة لصالح منتخب مصر، أبرزها رأسية محمود حسن تريزيجيه بعد عرضية متقنة من محمد صلاح، إلا أن حارس زيمبابوي تصدى للكرة ببراعة وحافظ على تقدم فريقه.

ضغط هجومي دون فاعلية

واصل منتخب مصر الضغط الهجومي مع تنويع اللعب عبر الأطراف والتسديد من خارج المنطقة، إلا أن اللمسة الأخيرة وغياب التوفيق حالا دون تعديل النتيجة، في ظل تماسك دفاعي واضح من جانب منتخب زيمبابوي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكوَّن من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، بينما قاد الهجوم كل من محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه.

البدلاء ودورهم خلال اللقاء

وتواجد على مقاعد البدلاء عدد من العناصر القادرة على إحداث الفارق، أبرزهم أحمد سيد “زيزو”، مصطفى محمد، إبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، في محاولة لتنشيط الأداء الهجومي خلال مجريات المباراة.

موقف منتخب مصر في المجموعة

ويخوض منتخب مصر مواجهتيه المقبلتين في المجموعة الثانية أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا يومي 26 و29 ديسمبر الجاري، على ملعب أدار، في إطار سعيه لتعويض النقاط وحسم التأهل في بطولة كأس الأمم الأفريقية.