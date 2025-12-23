صلاح يقود الفراعنة لانتصار مثير على زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم أفريقيا

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز ثمين على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في بداية مشوارهم القاري، ويرصد الموجز التفاصيل

هدف مبكر يربك حسابات منتخب مصر

دخل المنتخب المصري اللقاء بحذر، إلا أن خطأ دفاعيًا كلفه استقبال هدف مبكر، بعدما استغل مهاجم زيمبابوي برنس دوبي غفلة في المراقبة داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك وينهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدف دون رد، وسط محاولات مصرية لم تكتمل بالنجاح.

سيطرة مصرية ومحاولات مستمرة في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، فرض منتخب مصر سيطرته على مجريات اللعب، وهدد مرمى زيمبابوي بعدة فرص محققة، أبرزها تسديدة مصطفى محمد ورأسية ياسر إبراهيم، إضافة إلى محاولة قوية من عمر مرموش تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وطالب لاعبو المنتخب المصري بركلة جزاء بعد كرة رأسية اصطدمت بيد أحد مدافعي زيمبابوي، إلا أن الحكم أمر باستكمال اللعب.

مرموش يعيد الفراعنة للمباراة

وجاءت ترجمة السيطرة المصرية في الدقيقة 63، حينما نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل بعد انطلاقة مميزة من الجهة اليسرى، أنهاها بتسديدة قوية سكنت شباك زيمبابوي، ليعيد الأمل للفراعنة ويشعل أجواء اللقاء.

تبديلات هجومية وحسم في الوقت القاتل

أجرى المدير الفني حسام حسن تغييرات هجومية بدخول إبراهيم عادل وأحمد سيد زيزو، في محاولة لحسم اللقاء، وهو ما أثمر عن ضغط متواصل على دفاع زيمبابوي خلال الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 90+1، ظهر القائد محمد صلاح في الموعد، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدف الفوز القاتل، ويقود منتخب مصر لانتصار صعب ومستحق في بداية البطولة.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

بهذا الفوز، يتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية مؤقتًا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا، علمًا بأن منتخب جنوب أفريقيا كان قد حقق الفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 في نفس الجولة.

بداية إيجابية وطموحات أكبر للفراعنة

حقق منتخب مصر بداية إيجابية في كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم الصعوبات التي واجهها خلال اللقاء، ليؤكد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل امتلاكه عناصر خبرة وحسم على رأسها النجم محمد صلاح.