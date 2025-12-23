أحمد رفعت يكشف كواليس ابتعاده عن الساحة الفنية وأزمات الوسط الفني

تحدث الفنان أحمد رفعت بصراحة عن قلة مشاركته في الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، كاشفًا عن أزمات يعاني منها عدد كبير من الفنانين، وظروف شخصية وإنسانية أثرت على مسيرته، وذلك خلال لقاءاته في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، ويستعرض الموجز التفاصيل.

3 سنوات بدون عمل فني

أكد أحمد رفعت أنه جلس في منزله قرابة ثلاث سنوات دون المشاركة في أي عمل فني، مشيرًا إلى أن المنشور الذي كتبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقى تفاعلًا واسعًا من زملائه والجمهور، وهو ما لم يكن يتوقعه، وأوضح أنه يحترم مهنته وجمهوره منذ بداية مشواره، لكنه شعر بضرورة الحديث عن أزمة حقيقية يعاني منها هو وغيرُه.

80٪ من الفنانين بلا عمل

أوضح رفعت أن نحو 80٪ من الفنانين في مصر لا يعملون حاليًا، بينما يشارك عدد محدود من الفنانين في أكثر من خمسة أعمال خلال العام الواحد، مؤكدًا أن نفس الأسماء تتكرر باستمرار، في حين يجلس آخرون في منازلهم لسنوات دون فرص حقيقية.

مشوار فني ممتد لـ25 عامًا

أشار أحمد رفعت إلى أنه يعمل في مجال التمثيل منذ 25 عامًا، وشارك في أعمال ناجحة، من بينها مسلسل «الاختيار»، كما جسد شخصية الإمام الشافعي في مسلسل «رسالة الإمام» مع الفنان خالد النبوي، فضلًا عن تكريمه من مدير عام قطاع الأمن الوطني ووزير الداخلية، وهي أعمال جعلته يحظى بتقدير الجمهور في الشارع.

الالتزام والانضباط داخل اللوكيشن

أكد رفعت أنه من أكثر الفنانين التزامًا داخل مواقع التصوير، ولا يتأخر عن مواعيده مطلقًا، ويحرص دائمًا على حفظ مشاهده بدقة، وهو ما يشهد به عدد كبير من المخرجين والمؤلفين الذين تعاون معهم.

لست نجمًا.. لكني أستحق لقب بطل

قال أحمد رفعت إنه لم يصف نفسه يومًا بالنجم، ولم يسعَ لتقديم أدوار “الجنتل مان”، لكنه يرى أنه يستحق لقب بطل، خاصة بعد تقديمه البطولة المطلقة في آخر أعماله. وأوضح أن جمهور السوشيال ميديا طالب المنتجين باستغلاله في أدوار مختلفة، وهو ما اعتبره تقديرًا حقيقيًا.

أجور غير عادلة ودعم للمنتجين

كشف أحمد رفعت أنه من أقل الفنانين حصولًا على أجر، رغم دعمه لعدد من المنتجين في بداياتهم، مؤكدًا أنه قدم أدوارًا متعددة باللهجات العربية المختلفة، ويستحق أجرًا عادلًا يتناسب مع تاريخه الفني.

سجل حافل في تجسيد السير الذاتية

أكد رفعت أنه من أكثر الفنانين الذين قدموا السير الذاتية، حيث جسد شخصيات بارزة، منها:

الخديوي توفيق

الفنان أحمد مظهر في «فارس الرومانسية»

كمال الشناوي في أحد أعماله

رشدي أباظة في مسلسلي «السندريلا» و«كاريوكا»

دعمه لأحمد العوضي

تحدث أحمد رفعت عن علاقته بالفنان أحمد العوضي، مؤكدًا أنه يعتبره شقيقه الأصغر، وكان داعمًا له منذ بداياته، وشاهدًا على نجاحه وتميزه، لافتًا إلى أن لكل فنان أسلوبه الخاص الذي يميّزه.

اختيار الأبطال وفريق العمل

أوضح رفعت أن بطل العمل غالبًا ما يكون له دور في اختيار فريق التمثيل، مشيرًا إلى أن بعض النجوم يفضلون العمل مع ممثلين لا يخطفون الأضواء منهم، بينما يرى أن ترك القرار للمخرج يكون أفضل، باعتباره صاحب الرؤية الفنية.

الوسط الفني.. مجاملات وشِلَلية

انتقد أحمد رفعت حال الوسط الفني، مؤكدًا أنه أصبح قائمًا على المجاملات والشِلَلية والمحسوبية، مشيرًا إلى غياب رموز فنية كبيرة مثل أحمد زكي، نور الشريف، محمود ياسين، ومحمود عبد العزيز، متسائلًا عن جدوى مشاركة فنان واحد في عدة بطولات متتالية دون تنوع حقيقي.

موقفي الشخصي سبب في ابتعادي

أوضح رفعت أنه لا يشرب الكحول ولا يشارك في “قعدات الهوى”، متسائلًا عما إذا كان مطلوبًا منه الدخول في هذه الأجواء حتى يكون ضمن الشِلَل المتواجدة في الأعمال الدرامية.

أزمة والدته أثرت على مشواره

كشف أحمد رفعت عن جانب إنساني مؤلم في حياته، حيث دخلت والدته العناية المركزة لمدة 60 يومًا، وظل بجوارها في مدينة الزقازيق، ما أبعده عن الوسط الفني وأدخله في حالة نفسية صعبة، رغم محاولاته المستمرة للبحث عن فرصة عمل.

الصدفة وحدها لا تكفي

أكد أحمد رفعت أن الصدفة لعبت دورًا في وصول بعض الفنانين مثل عصام عمر وأحمد أمين وطه دسوقي إلى البطولة المطلقة، لكنه شدد على أن الموهبة هي الأساس للاستمرار والنجاح الحقيقي.

بهذه التصريحات، يفتح أحمد رفعت ملفًا شائكًا حول أزمات الوسط الفني، وتوزيع الفرص، والعدالة في الأجور، مؤكدًا أنه ما زال قادرًا على العطاء، وينتظر فرصة تليق بتاريخه الفني الطويل.