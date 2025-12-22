تأجيل محاكمة هدير عبدالرازق في قضية الفيديوهات الخادشة وتغريم مأمور السجن

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها أيضًا طليقها محمد أوتاكا، بعد تغيّب المتهمة عن حضور الجلسة للمرة الثانية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

قرار المحكمة وتغريم مأمور السجن

وخلال جلسة اليوم، أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم مأمور السجن المسؤول عن إحضار هدير عبدالرازق، بسبب عدم تنفيذ قرار إحضارها للمحكمة، ما تسبب في تأجيل نظر القضية مجددًا.

تفاصيل القضية وبداية الاتهام

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب، بدعوى احتوائها على مشاهد وألفاظ تخالف الآداب العامة.

وعلى إثر ذلك، تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ رسمي حمل رقم 13259 بقسم شرطة النزهة، اتهم فيه هدير عبدالرازق وطليقها محمد أوتاكا بنشر محتوى إباحي مخالف للقانون.

أدلة الاتهام المقدمة للمحكمة

وأوضح المحامي مقدم البلاغ أنه سلّم الجهات المختصة وحدة تخزين (فلاشة) تحتوي على عدد من المقاطع المصورة المتداولة، مؤكدًا أنها تمثل دليلًا واضحًا على تورط المتهمين في نشر هذا المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دفاع هدير عبدالرازق: فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي

في المقابل، تقدم محامي البلوجر هدير عبدالرازق ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1316230، ضد عدد من الصفحات والحسابات الإلكترونية، متهمًا إياها بترويج فيديوهات مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، بهدف الإساءة لموكلته وتشويه سمعتها.

وأكد الدفاع أن جميع المقاطع المتداولة غير حقيقية، وتم تصنيعها رقميًا للنيل من هدير عبدالرازق وتحقيق مشاهدات عالية عبر مواقع التواصل.

أسرة هدير عبدالرازق ترد على الاتهامات

وفي أول تعليق من أسرة البلوجر، قالت والدة هدير عبدالرازق في تصريحات صحفية:

"أي حد عايز يعمل ترند بيطلع يقول اسم بنتي.. حرام عليكم سيبوها في حالها".

وأضافت أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة منذ اندلاع الأزمة، وتوقفت عن العمل تمامًا، مشيرة إلى أن الأسرة اضطرت لإرسالها إلى مسقط رأس العائلة لتهدئة حالتها النفسية، مع التأكيد على أن ما يتم تداوله فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي.

محمد أوتاكا وسجل الأزمات السابقة

يُذكر أن محمد أوتاكا كان قد تصدر أزمات سابقة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في وقت سابق، بعد نشره محتوى عبر الإنترنت يتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد منافية للآداب العامة.

كما تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، شملت الحشيش والكوكايين، وحررت الجهات المختصة محاضر رسمية بالواقعة، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمه بنشر فيديوهات مسيئة للذوق العام.

الجلسة المقبلة

ومن المنتظر أن تعاود المحكمة الاقتصادية نظر القضية في جلسة 29 ديسمبر 2025، لحسم الموقف القانوني للمتهمين، في ظل تضارب الروايات بين الاتهام والدفاع، واستمرار الجدل الواسع حول القضية على منصات التواصل الاجتماعي.