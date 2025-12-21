رانيا فريد شوقي تشرح سبب غيابها عن الساحة الفنية

أوضحت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها سبب قلة ظهورها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن اهتمامها ينصب على اختيار الأدوار بعناية ومهنية، بعيدًا عن أي ظهور بلا قيمة.

وعلقت رانيا فريد شوقي على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة:

“مع الوقت بقى اللي يهمني في أي عمل هو الإنسان اللي جوة الشخصية، مش كل دور يستاهل يتعمل، ومش كل ظهور له معنى، الهدوء في الاختيار اختيار مهني مش غياب"، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأضافت النجمة أن هذا التوجه يعكس حرصها على تقديم أعمال فنية ذات قيمة ومضمون قوي، بدلاً من المشاركة في أي مشروع لمجرد الظهور الإعلامي أو التجاري.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي في الدراما التلفزيونية

شاركت رانيا مؤخرًا في مسلسل "حسبة عمري" الذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، تناول المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، مثل العلاقات الأسرية والصراعات الشخصية، وقد نال إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

مسلسل "حسبة عمري" جمع نخبة من النجوم، من بينهم الفنانة روجينا والفنان محمد رضوان، بالإضافة إلى عمرو عبد الجليل، ما أضفى على العمل طابعًا متكاملًا من الأداء الفني المتميز والسيناريو الجذاب.

كما أكدت رانيا أن اختيارها للأعمال التلفزيونية يعتمد على قوة الشخصية المطروحة في العمل ومدى عمقها، وهو ما يفسر غيابها عن بعض الأعمال خلال الفترة الماضية.

العودة إلى المسرح: تجربة جديدة مع "مش روميو وجوليت"

لم يقتصر حضور رانيا فريد شوقي على الدراما التلفزيونية، بل عادت إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية "مش روميو وجوليت"، المعروضة على المسرح القومي.

تأتي هذه المسرحية ضمن تجربة مسرحية جديدة لرانيا، ولاقى عرضها اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، نظرًا للسيناريو المبتكر والأداء التمثيلي المتميز. يشاركها البطولة الفنان علي الحجار، مما أضاف بعدًا فنيًا متكاملاً للعمل المسرحي.

وأكدت رانيا أن العودة إلى المسرح تمنحها فرصة لتقديم شخصيات مختلفة وتوسيع قاعدة متابعيها، خصوصًا أن المسرح يسمح بالتفاعل المباشر مع الجمهور، على عكس التلفزيون أو السينما.

استمرار الحضور الفني رغم غياب الظهور الإعلامي

كان آخر ظهور درامي لها من خلال مشاركتها في مسلسل "المداح" الجزء الثالث، حيث استمرت في تقديم دور فعال ضمن الأحداث، وأثبتت من خلاله قدرتها على التنقل بين الأعمال الدرامية والمسرحية بنجاح.

وبهذا الشكل، تواصل رانيا فريد شوقي حضورها الفني بشكل منتظم، رغم أنها تفضل اختيار أدوارها بعناية، مما يجعل كل ظهور لها يحمل قيمة فنية ومضمونًا قويًا.

وأكدت الفنانة أن ما قد يُنظر إليه على أنه غياب، هو في الحقيقة اختيار مهني هادئ، يضمن لها تقديم أعمال تحقق لها ولجمهورها المعنى الحقيقي للفن.