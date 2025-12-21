اعترافات إنسانية مؤثرة.. إيمي سمير غانم تكشف كواليس أصعب مراحل حياتها

إيمي سمير غانم تتصدر التريند بتصريحات صادمة وصريحة

تصدرت النجمة إيمي سمير غانم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات إنسانية مؤثرة كشفت خلالها عن كواليس جديدة من حياتها الشخصية والعائلية، حيث تحدثت إيمي سمير غانم بصدق عن التحولات الكبيرة التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إنجاب طفليها فادية وفادي، وهي المرحلة التي وصفتها بأنها غيرت شكل حياتها بالكامل على المستويين النفسي والإنساني، ويرصد الموجز التفاصيل.

إيمي سمير غانم والأمومة.. بداية مرحلة جديدة

كيف غيّر إنجاب فادية وفادي حياة إيمي سمير غانم؟

أكدت إيمي سمير غانم أن تجربة الأمومة كانت نقطة تحول حقيقية في حياتها، موضحة أن مسؤولية رعاية طفليها جعلتها تعيد ترتيب أولوياتها، حيث أصبحت العائلة في مقدمة اهتماماتها قبل أي عمل فني، وأشارت إيمي سمير غانم إلى أن وجود فادية وفادي في حياتها منحها طاقة مختلفة، لكنه في الوقت نفسه زاد من مخاوفها وقلقها، خاصة في الفترات الصعبة.

إيمي سمير غانم وذكريات كورونا المؤلمة

كواليس الخوف والقلق على سمير غانم ودلال عبد العزيز

تحدثت إيمي سمير غانم بتأثر شديد عن فترة انتشار فيروس كورونا، ووصفتها بأنها الأصعب في حياتها، حيث كشفت إيمي سمير غانم أنها توقفت تمامًا عن العمل خلال تلك الفترة خوفًا على صحة والديها النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، مؤكدة أنها كانت تعيش حالة من الوسواس الشديد، لدرجة أنها كانت تمنعهما من الخروج وتغلق باب المنزل بالمفتاح حرصًا عليهما.

وأضافت إيمي سمير غانم أنها كانت تخفي عن والدتها بعض العروض الفنية، مثل الإعلانات، حتى لا تضطر للخروج والعمل، خوفًا من تعرضها للإصابة بالفيروس، إلا أن القدر كان أقوى من كل الاحتياطات، حيث أُصيب والداها بفيروس كورونا ورحلا، وهي الصدمة التي لا تزال آثارها النفسية حاضرة في حياة إيمي سمير غانم حتى اليوم.

إيمي سمير غانم تتحدث عن حسن الرداد

الغيرة، الزواج، والعلاقة الخاصة بين الثنائي

وفي جانب آخر من تصريحاتها، فتحت إيمي سمير غانم قلبها للحديث عن علاقتها بزوجها النجم حسن الرداد، حيث أكدت إيمي سمير غانم أن فكرة زواجه مرة أخرى هي حق شرعي، لكنها في الوقت نفسه أوضحت أن حسن الرداد بطبيعته ضد فكرة الزواج بأكثر من امرأة، ما يجعل الأمر مستبعدًا تمامًا.

وعن الغيرة، اعترفت إيمي سمير غانم بأن غيرتها مرتفعة بطبيعتها، لكنها أكدت أن انشغالها بالأطفال ومسؤوليات الحياة قلل من تركيزها على هذه الأمور، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها قائمة على الثقة، رغم أنها لا تعرف كلمة مرور هاتفه، وهو الأمر الذي تحدثت عنه بروح خفيفة دون توتر.

إيمي سمير غانم وابتعادها عن التمثيل

لماذا ترفض العودة بأعمال ضعيفة؟

تطرقت إيمي سمير غانم أيضًا إلى سبب ابتعادها عن التمثيل في الفترة الأخيرة، موضحة أن إيمي سمير غانم ترفض العودة إلى الشاشة من خلال أعمال كوميدية ضعيفة المستوى، مؤكدة أن ما يُعرض عليها حاليًا لا يليق بتاريخها الفني ولا باسمها.

كما عبّرت إيمي سمير غانم عن تخوفها من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “نيللي وشريهان”، خشية ألا يحقق النجاح الكبير نفسه الذي حققه الجزء الأول، وهو ما يجعلها حريصة في اختياراتها الفنية.

إيمي سمير غانم تكشف الأعمال التي تتابعها

إشادة خاصة ومسلسلات على قائمة المشاهدة

وفي ختام تصريحاتها، كشفت إيمي سمير غانم عن الأعمال الدرامية التي نالت إعجابها مؤخرًا، حيث أشادت إيمي سمير غانم بمسلسل “أشغال شقة جدًا”، معتبرة أنه من الأعمال الكوميدية المميزة، كما أكدت نيتها متابعة مسلسل “ورد وشيكولاتة” لأنه يتناول قصة حقيقية، وهو النوع الذي تفضله في المشاهدة.