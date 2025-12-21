أحمد العوضي يرد على اتهامات الغرور: نجاحي بفضل جمهوري بعد ربنا

أكد الفنان أحمد العوضي أن تصريحاته الأخيرة بشأن كونه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة في مصر، لم تكن بدافع الغرور كما فسرها البعض، مشددًا على أن جمهوره هو السبب الحقيقي في أي نجاح يحققه، ويستعرض الموجز التفاصيل.

بث مباشر يوضح الحقيقة

وظهر أحمد العوضي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، للرد على الانتقادات التي طالته مؤخرًا، موضحًا أن حديثه جاء بدافع الامتنان لجمهوره وليس التفاخر.

وقال العوضي:

"فيه ناس قالت إني مغرور، لكن أنا بكلم إخواتي وحبايبي، وبقول إن النجاح ده بفضلهم بعد ربنا سبحانه وتعالى".

العوضي: حب الناس سر النجاح

وأوضح الفنان أن حب الجمهور هو العامل الأساسي في نجاح أي فنان، مؤكدًا أن الدعم الذي يتلقاه من متابعيه كان ولا يزال الدافع الأكبر للاستمرار والتطور.

وأضاف:

"أنتم السبب في اللي وصلت له، ومش فاهم الكلام ده يزعل في إيه".

تصريح «رقم واحد» يشعل الجدل

وكان أحمد العوضي قد أثار موجة من الجدل، بعد ظهوره في بث مباشر سابق، قال فيه:

"أنا النجم الأعلى أجرًا في مصر، والأكثر مشاهدة، والأعلى مبيعًا، وده بدعم إخواتي وفضل ربنا عليّ".

وأشار إلى أن تقديم المسابقات لجمهوره هو أقل ما يمكن تقديمه مقابل هذا الدعم الكبير.

انتقادات بسبب نبرة الثقة

تصريحات العوضي قوبلت بانتقادات واسعة، حيث اعتبر البعض حديثه نوعًا من الغرور، خاصة بعد قوله: "أنا رقم واحد بجد"، مؤكدين أن هناك نجومًا كبارًا في الفن لم يتحدثوا بهذه اللهجة.

في المقابل، دافع آخرون عنه، معتبرين أن حديثه يعكس ثقة بالنفس نابعة من النجاح الجماهيري وليس تعاليًا.

«فهد البطل» ودليل النجاح

وأكد العوضي أن نجاحه لم يكن كلامًا فقط، مشيرًا إلى أن مسلسله "فهد البطل" حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدر مؤشرات الإعلانات، ما يعكس حجم شعبيته على أرض الواقع.

أحمد العوضي في رمضان 2026

ويشارك أحمد العوضي في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي تدور أحداثه حول ملاكم يدير دارًا للأيتام، ويواجه العديد من التحديات الإنسانية والاجتماعية.

أبطال مسلسل «علي كلاي»

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم:

درة

يارا السكري

محمد ثروت

انتصار

عصام السقا

محمود البزاوي

طارق الدسوقي

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسي – شركة سينرجي، وإخراج محمد عبدالسلام.