إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد بعد مشاجرة داخل فندق بالقاهرة الجديدة

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل داليا بدر، طليقة لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، وذلك عقب الاستماع لأقوالها في واقعة المشاجرة التي نشبت بين الطرفين داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل واقعة مشاجرة إبراهيم سعيد وطليقته

كشفت التحريات الأولية أن داليا بدر علمت بتواجد طليقها إبراهيم سعيد داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، فتوجهت إلى الفندق وطلبت حضور قوات النجدة وشرطة السياحة، مؤكدة حيازتها صيغة تنفيذية لحكم نهائي صادر لصالحها، وطالبت بتنفيذه فورًا.

وأثناء تواجد الطرفين داخل الفندق، تطورت الأمور سريعًا، حيث نشبت مشاجرة كلامية تحولت إلى تبادل للاتهامات، واتهم كل طرف الآخر بالتعدي عليه، في حين اتهم إبراهيم سعيد طليقته بتقديم صيغة تنفيذية مزورة للحكم.

تدخل أمني واصطحاب الطرفين لقسم الشرطة

على الفور، تدخلت الأجهزة الأمنية وشرطة السياحة لاحتواء الموقف، وتم التحفظ على إبراهيم سعيد وطليقته، واصطحابهما إلى قسم شرطة التجمع الخامس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وخلال التحقيقات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محامي داليا بدر، بعد اتهامه بالتشاجر مع إبراهيم سعيد ومساندة موكلته أثناء المشاجرة داخل الفندق، ليتم احتجاز جميع الأطراف داخل القسم لحين العرض على جهات التحقيق.

قرار جهات التحقيق بإخلاء السبيل

وبعد سماع أقوال داليا بدر وفحص ملابسات الواقعة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد، مع استمرار فحص الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بادعاء تزوير الصيغة التنفيذية للحكم.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال جارية، لحسم حقيقة المستندات المقدمة، وبيان مدى صحتها من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني النهائي.

أزمة جديدة تضاف لسجل الخلافات

وتعد هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة الخلافات بين إبراهيم سعيد وطليقته، والتي شهدت خلال الفترة الماضية العديد من البلاغات والنزاعات القانونية المتبادلة، وتصدر بعضها عناوين الأخبار، نظرًا لشهرة اللاعب وتاريخه الرياضي مع المنتخب الوطني وعدد من الأندية الكبرى.

موقف قانوني ينتظر الحسم

من المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة تطورات جديدة في القضية، خاصة بعد فحص المستندات والتحقق من صحة الصيغة التنفيذية للحكم محل الخلاف، في الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام القرار النهائي لجهات التحقيق بشأن الاتهامات المتبادلة.

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار التعامل مع الواقعة في إطار القانون، مع ضمان حقوق جميع الأطراف لحين الفصل النهائي في النزاع.