بدأت الآن| دعاء ليلة النصف من شعبان 2026.. فضل الدعاء وصيغ مستحبة

يتزايد بحث المسلمين عن دعاء ليلة النصف من شعبان 2026، خاصة صيغة «اللهم يا ذا المن»، تزامنًا مع حلول هذه الليلة المباركة التي تُعرف بليلة البراءة أو ليلة الغفران، لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة في قلوب المؤمنين، حيث يحرص الكثيرون على اغتنامها بالدعاء والذكر والاستغفار استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويرصد الموجز التفاصيل.

ما حكم دعاء ليلة النصف من شعبان «اللهم يا ذا المن»؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن دعاء ليلة النصف من شعبان بصيغة «اللهم يا ذا المن» دعاءٌ مشروع ومشهور بين المسلمين، ولا حرج في تخصيص هذه الليلة به، سواء على سبيل الفرد أو الجماعة، نفيًا لما يُشاع عن إنكار فضل هذه الليلة.

وأوضحت الإفتاء أن القول بتضعيف الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان قول غير دقيق، إذ إن بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف، إلا أنها تتقوى بمجموع طرقها، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، خاصة في فضائل الأعمال.

فضل ليلة النصف من شعبان في الإسلام

تحمل ليلة النصف من شعبان فضلًا عظيمًا، حيث تُرفع فيها الأعمال، وتُغفر الذنوب، ويُستجاب الدعاء، وهي فرصة عظيمة للتوبة الصادقة وتجديد النية، وقد ورد في فضلها العديد من الأحاديث التي تؤكد مكانتها، ما يجعل إحياءها بالذكر والدعاء أمرًا مستحبًا شرعًا.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

بحسب التقويم الهجري، تبدأ ليلة النصف من شعبان 1447 هـ مع مغيب شمس يوم الاثنين 2 فبراير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، وهو التوقيت الذي يُستحب فيه الإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن.

دعاء ليلة النصف من شعبان «اللهم يا ذا المن» مكتوب

يُستحب ترديد دعاء اللهم يا ذا المن في هذه الليلة المباركة، ومن أشهر صيغه:

«اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ…»

(ويُستكمل الدعاء بما تيسَّر من الصيغة الواردة، مع الإخلاص وحضور القلب)

هل يجوز إحياء ليلة النصف من شعبان جماعة؟

أوضحت دار الإفتاء أن إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا، سواء كان ذلك فرديًا أو جماعيًا، سرًّا أو جهرًا، بل إن الاجتماع على الذكر والدعاء أرجى للقبول، استنادًا إلى الأحاديث النبوية التي تحث على الذكر الجماعي وفضل مجالس الذكر.

أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان 2026

يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن الأدعية المستحبة في هذه الليلة:

اللهم لا تنقضي هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، واكتب لنا الرحمة والمغفرة.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

ليلة النصف من شعبان فرصة للاستعداد لرمضان

تمثل هذه الليلة محطة إيمانية مهمة لتهيئة القلوب لاستقبال شهر رمضان، عبر الإكثار من الدعاء، وتجديد التوبة، وتصحيح النية، فهي فرصة لا تُعوَّض لمحو الذنوب وفتح أبواب الرحمة والفضل.