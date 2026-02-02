رئيس وزراء جرينلاند يحذر: واشنطن لا تتخلى عن طموحاتها في الجزيرة

أكد ينس فريدريك نيلسن، رئيس وزراء جرينلاند، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتراجع عن طموحاتها تجاه الجزيرة، مشيرًا إلى أن رغبتها في السيطرة على جرينلاند أو فرض نفوذ مباشر عليها لا تزال قائمة، رغم استبعاد الخيار العسكري في الوقت الحالي، ويستعرض الموجز التفاصيل

استبعاد التدخل العسكري لا يعني تراجع الموقف الأمريكي

وأوضح نيلسن أن استبعاد واشنطن اللجوء للقوة العسكرية في المرحلة الحالية لا يعكس تغييرًا في جوهر الموقف الأمريكي، وأضاف أن التحركات السياسية والدبلوماسية المستمرة تؤكد اهتمام واشنطن المتزايد بالسيطرة على الجزيرة أو توسيع نفوذها فيها.

أبعاد استراتيجية تتجاوز الموارد الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاهتمام الأمريكي بجرينلاند ليس مقتصرًا على الموارد الطبيعية فقط، بل يشمل اعتبارات استراتيجية وأمنية، خاصة مع التنافس الدولي المتصاعد في منطقة القطب الشمالي، وتصاعد دور روسيا والصين في المنطقة.

وأكد نيلسن أن الموقع الجغرافي لجرينلاند يمنحها أهمية استثنائية في حسابات القوى الكبرى، ما يجعلها محورًا محتملاً لصراعات النفوذ الدولية خلال السنوات المقبلة.

جرينلاند تتمسك بسيادتها وترفض الضغوط الخارجية

وشدد نيلسن على تمسك حكومة جرينلاند بسيادة الجزيرة ورفض أي تدخل أو وصاية خارجية، مؤكدًا أن مستقبل البلاد يجب أن يُحسم وفق إرادة شعبها فقط، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اقتصادية من القوى الكبرى.

وأضاف أن بلاده ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين ضمن إطار احترام السيادة والقانون الدولي، دون السماح بتحويل الجزيرة إلى ساحة صراع أو نفوذ خارجي.

متابعة حذرة للتطورات الدولية

واختتم نيلسن تصريحاته بالتأكيد على أن ملف جرينلاند قد يعود بقوة إلى واجهة الأحداث الدولية مع تغير موازين القوى العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب وتتعامل مع الموقف بحذر سياسي ودبلوماسي شديد.