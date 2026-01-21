ترامب في دافوس: الولايات المتحدة محرك الاقتصاد العالمي وضم جرينلاند ضرورة أمنية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تأكيده على أن الولايات المتحدة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مشددًا على نجاح سياساته الاقتصادية، ومعلناً استعداد واشنطن للدخول في مفاوضات فورية لشراء جزيرة جرينلاند، باعتبارها ضرورة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ويرصد الموجز التفاصيل.

ترامب: نهضة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ أمريكا

أكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من تجاوز أزمات اقتصادية عميقة شهدتها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موضحًا أن سياساته الاقتصادية حققت نجاحًا غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وقال ترامب إن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة “موت كامل” عندما كانت البلاد تحت حكم ما وصفه بـ«اليسار الراديكالي»، إلا أن الإدارة الحالية نجحت في إعادة الزخم والنمو للاقتصاد.

وأضاف: «الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم، وعندما نتحرك ينهض العالم بأسره، وحين نتعثر يتأثر الجميع»، مؤكدًا أن التجربة الأمريكية تمثل نموذجًا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

انتقادات لأوروبا وتحذير من التدهور الاقتصادي

وجه ترامب انتقادات حادة لعدد من الدول الأوروبية، معتبرًا أن أوضاعها الحالية باتت مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق.

وأشار إلى أن أصدقاءه العائدين من أوروبا يلاحظون تغيرات سلبية واضحة، مؤكدًا أن القارة تمر بحالة من التدهور الاقتصادي والسياسي، داعيًا القادة الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات جادة للخروج من هذا الوضع.

الرسوم الجمركية والطاقة أساس الإصلاح الاقتصادي

أوضح الرئيس الأمريكي أن الخبراء توقعوا فشل خططه الاقتصادية، لكن النتائج جاءت عكس ذلك تمامًا.

وأشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية أسهم في خفض العجز التجاري القياسي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة، مقارنة بما كان عليه الوضع خلال إدارة بايدن.

فنزويلا والنفط.. تعاون اقتصادي جديد

كشف ترامب عن تعاون اقتصادي جديد مع فنزويلا، موضحًا أن الولايات المتحدة اشترت 50 مليون برميل نفط خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن فنزويلا تمر حاليًا بمرحلة إيجابية، وأن الإدارة الجديدة هناك ستجني مكاسب مالية كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة.

هجوم على الصين وسياسات الطاقة المتجددة

هاجم ترامب السياسات الصينية في مجال الطاقة المتجددة، قائلًا إن الصين تصنع معدات توليد طاقة الرياح لكنها لا تعتمد عليها، بل تستمر في استخدام الفحم كمصدر أساسي للطاقة.

وأضاف أن الاعتماد على هذه التكنولوجيا يتم من قبل “دول لا تدرك حقيقتها”، على حد تعبيره.

جرينلاند.. ملف أمني قبل أن يكون اقتصاديًا

عاد ترامب للحديث عن جزيرة جرينلاند، مؤكدًا احترامه لشعب الجزيرة والدنمارك، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية أراضي حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أن واشنطن اضطرت خلال الحرب العالمية الثانية لإرسال قواتها لحماية جرينلاند بعد سقوط الدنمارك، معتبرًا أن إعادة الجزيرة للدنمارك كانت “خطأً تاريخيًا”.

وقال ترامب: «لولا الولايات المتحدة لكانت جرينلاند اليوم تتحدث الألمانية»، مضيفًا أن بلاده لا تسعى لاستخدام القوة، لكنها تحتاج إلى الجزيرة لأسباب أمنية بحتة، من أجل بناء منظومة “القبة الذهبية”.

انتقادات حادة للإعلام الأمريكي

اختتم ترامب كلمته بهجوم لاذع على وسائل الإعلام الأمريكية، واصفًا إياها بالفاسدة والمنحازة، ومؤكدًا أن الصحافة فقدت مصداقيتها.

وشدد على ضرورة وجود إعلام عادل يعكس الحقائق دون تحيز، معتبرًا أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في تشكيل وعي الرأي العام.

بهذا الخطاب، أعاد ترامب طرح أبرز ملامح سياسته الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن ولايته الثانية تمثل مرحلة “نهضة شاملة” للولايات المتحدة، داخليًا وخارجيًا.