خامنئي يتهم ترامب بالتسبب في ضحايا الاحتجاجات الإيرانية ويصفه بالمجرم

في تصعيد جديد للتوتر بين طهران وواشنطن، حمّل المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية سقوط ضحايا وحدوث أضرار جسيمة خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرًا، واصفًا إياه بـ«المجرم» بسبب ما قال إنه تحريض مباشر أسهم في زعزعة استقرار البلاد، ويستعرض الموجز التفاصيل

اتهامات مباشرة لترامب بالتحريض

وخلال كلمة ألقاها اليوم، قال خامنئي إن الرئيس الأميركي يتحمل مسؤولية الخسائر البشرية والمادية، معتبرًا أن الاتهامات التي وجهها ترامب للشعب الإيراني «افتراءات تهدف لتشويه سمعته». وأضاف أن التحريض الأخير ضد إيران يختلف عن سابقاته لضلوع الرئيس الأميركي فيه بشكل مباشر.

«قتلوا الآلاف» خلال الاحتجاجات

وأشار المرشد الإيراني إلى أن ما وصفهم بـ«المرتبطين بإسرائيل وأميركا» تسببوا في أضرار واسعة وقتل الآلاف أثناء الاحتجاجات، مؤكدًا أن ترامب يقف خلف «الفتنة الأخيرة» التي شهدتها البلاد، بحسب تعبيره.

موقف طهران من التصعيد والحرب

وشدد خامنئي على أن السلطات الإيرانية لا تسعى لجر البلاد إلى حرب، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح، على حد قوله، بإفلات «المجرمين المحليين أو الدوليين» من العقاب، في إشارة إلى الأطراف التي تتهمها طهران بالتدخل في الشأن الداخلي.

اعتراف بالأزمة الاقتصادية

وعلى الصعيد الداخلي، أقر المرشد الإيراني بسوء الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون صعوبات حقيقية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

هجوم متكرر على ترامب

وكان خامنئي قد هاجم ترامب في مناسبات سابقة بسبب دعمه العلني للاحتجاجات الإيرانية، واصفًا إياه بالمستبد، ومؤكدًا أنه «سيسقط كما سقط فرعون»، وفق تعبيره.

توتر عسكري ورسائل متبادلة

يأتي ذلك في وقت لوّح فيه الرئيس الأميركي خلال الأيام الماضية بالخيار العسكري ضد إيران، مع إرسال حاملات طائرات ومدمرات إلى المنطقة، فيما أكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

إلا أن حدة التصريحات الأميركية تراجعت مؤخرًا، بعد إشادة ترامب بوقف تنفيذ إعدامات بحق متظاهرين، وهو ما نفته طهران مؤكدة عدم تنفيذ أي أحكام إعدام بحق المحتجزين.

خلفية الاحتجاجات في إيران

وشهدت إيران منذ أواخر ديسمبر الماضي احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات ذات طابع سياسي ضد النظام، في حين اتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف هذه التحركات.