ترامب يوجه رسالة إلى السيسي ويشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسالة رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتاريخ 16 يناير 2026، أعرب خلالها عن تقديره للدور المصري المحوري في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا أساسيًا في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إشادة أميركية بالجهود المصرية منذ 7 أكتوبر

أكد ترمب في رسالته أن الحرب الأخيرة أثقلت كاهل المصريين، مشيدًا بقدرة القيادة المصرية على إدارة التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهتها المنطقة منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب حماية الأمن القومي المصري ودعم الاستقرار الإقليمي.

استعداد واشنطن لاستئناف الوساطة في أزمة سد النهضة

أعلن الرئيس الأميركي استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة تقاسم مياه نهر النيل، مشددًا على إدراك الولايات المتحدة للأهمية الاستراتيجية للنهر بالنسبة لمصر وشعبها.

موقف أميركي من ملف تقاسم مياه النيل

وأوضح ترمب أن بلاده ترفض سيطرة أي دولة بشكل منفرد على الموارد المائية المشتركة، معتبرًا أن التعاون الإقليمي والمفاوضات العادلة والشفافة، برعاية أميركية فاعلة، يمكن أن تفضي إلى اتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

ضمانات للمياه وتوليد الكهرباء لإثيوبيا

أشار ترمب إلى أن الاتفاق المحتمل يجب أن يضمن تصريفات مائية منتظمة وقابلة للتنبؤ خلال فترات الجفاف لصالح مصر والسودان، مع إتاحة الفرصة أمام إثيوبيا لتوليد الكهرباء، بما يحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف.

رسائل إقليمية لعدد من القادة

وكشف نص الرسالة عن إرسال نسخ منها إلى قادة السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في تنسيق إقليمي أوسع لاحتواء التوترات المرتبطة بسد النهضة وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تحذير من تصعيد عسكري محتمل

واختتم ترمب رسالته بالتأكيد على أن حل التوترات المحيطة بسد النهضة يأتي على رأس أولوياته، معربًا عن أمله في ألا يؤدي النزاع القائم إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا.