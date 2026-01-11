وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تدرس ضربات عسكرية ضد إيران

ترامب يجهز مؤتمراً صحفياً لمناقشة خيارات الرد

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الردود المحتملة على الاحتجاجات الجارية في إيران، ويرصد الموجز التفاصيل

الخيارات الأمريكية تشمل عدة محاور

تشير المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس عدة إجراءات ضد النظام الإيراني، منها:

تعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.

استخدام أسلحة إلكترونية سرية ضد مواقع عسكرية ومدنية.

فرض عقوبات اقتصادية إضافية.

احتمال تنفيذ ضربات عسكرية محدودة.

الاحتجاجات الإيرانية مستمرة وسط تصعيد أمني

شهدت إيران خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات شعبية شملت إحراق مساجد ومصاحف.

وأكدت تقارير رسمية عن هدوء نسبي في الشوارع بعد اعتقال شخصيات رئيسية، بينما صرّح قائد الشرطة أن المواجهات مع مثيري الشغب قد تصاعدت، وتم تنفيذ اعتقالات واسعة.

الإعلام الإيراني يحاول تهدئة الشارع

أرسل التلفزيون الإيراني مراسليه لتغطية مظاهرات مؤيدة للنظام، فيما عقد البرلمان جلسة استثنائية.

وردد رئيس البرلمان خليفة قاليباف شعارات معادية للولايات المتحدة، مهدداً إسرائيل بضربة استباقية.

تصريحات بارون ترامب تشجع المتظاهرين

علق بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، قائلاً: "لا يمكنكم قتل إرادة الشعب، فالطغاة دائماً ما ينتهي بهم المطاف إلى نفس النتيجة"، في إشارة إلى دعم الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.