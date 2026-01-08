ستارمر يبلغ ترامب موقف لندن من غرينلاند وسط جدل الشراء واستخدام القوة

موقف بريطاني داعم للدنمارك أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه خلاله بموقف لندن الرافض لأي مساس بمستقبل جزيرة غرينلاند، مؤكدًا دعم بريطانيا الكامل للدنمارك وحق الإقليم في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، ويرصد الموجز التفاصيل.

البيت الأبيض يدرس شراء غرينلاند

يأتي الاتصال بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يدرس خيارات متعددة بشأن غرينلاند، من بينها شراء الجزيرة من الدنمارك، فضلًا عن عدم استبعاد استخدام القوة العسكرية، وهو ما فجّر موجة انتقادات أوروبية واسعة.

ملفات دولية على طاولة الاتصال

وبحسب بيان الحكومة البريطانية، ناقش الزعيمان أيضًا اعتراض ناقلة نفط روسية ضمن عملية مشتركة، إلى جانب آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، والعملية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا.

رفض أوروبي وتصعيد دبلوماسي

قوبلت تصريحات ترامب بشأن غرينلاند برفض قاطع من كوبنهاغن ودول حلف شمال الأطلسي، معتبرة أن الفكرة تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عزمه لقاء مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل، بعد طلب رسمي لإجراء مشاورات عاجلة.

جدل متصاعد بعد عملية فنزويلا

وتزامن تصاعد الجدل مع العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، ما شجع ترامب على التلويح علنًا بإمكانية التدخل في ملفات دولية أخرى، بينها غرينلاند وإيران وكوبا والمكسيك وكولومبيا.

البيت الأبيض: كل الخيارات مطروحة

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأمريكي يدرس “مجموعة من الخيارات” بشأن غرينلاند، تشمل استخدام الجيش، مشيرة إلى أن خيار شراء الجزيرة لا يزال مطروحًا، في موقف أثار دهشة الحلفاء الأوروبيين وعمّق الخلاف مع الدنمارك.