وزيرا الري والخارجية: مصر لن تتهاون في أمنها المائي وتلوّح بإجراءات قانونية

أكدت مصر موقفها الثابت من حماية حقوقها المائية، حيث شدد وزيرا الموارد المائية والري، والخارجية، على رفض أي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل، مع الاستعداد لاتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لحماية الأمن المائي المصري، ويرصد الموجز التفاصيل.

موقف مصري حاسم من الإجراءات الأحادية

جدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن هذه التحركات تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للمصالح الحيوية للدولة المصرية.

متابعة دقيقة وتحرك قانوني

أوضح الوزيران أن مصر تتابع تطورات ملف مياه النيل عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات المكفولة لها قانونيًا لحماية مقدراتها الوجودية، مع استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.

دعم مصري متواصل لدول حوض النيل

أكدت مصر استمرار دعمها التاريخي لجهود التنمية في دول حوض النيل، خاصة دول الحوض الجنوبي، من خلال إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية مشتركة، بما يعزز مبدأ المنفعة المتبادلة.

مشروعات تنموية لتعزيز التعاون الإقليمي

استعرض الوزيران الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، في تنفيذ مشروعات حيوية شملت محطات رفع مياه، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مرافق مائية في عدد من الدول الإفريقية.

تنسيق إقليمي ودولي في ملف المياه

بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المصري في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة آخر تطورات مبادرة حوض النيل، والعمل على استعادة التوافق والشمولية بين دوله بما يخدم المصالح المشتركة.

التزام بالقانون الدولي وحماية الأمن المائي

واختتم الوزيران بالتأكيد على تمسك مصر بالتعاون وتحقيق التنمية المشتركة مع دول حوض النيل، في إطار الالتزام بالقانون الدولي والأطر القانونية المنظمة لنهر النيل، وبما يضمن الحفاظ على الأمن المائي المصري للأجيال الحالية والمستقبلية.