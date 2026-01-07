عاجل| إجازة 25 يناير 2026 في مصر.. هل تشمل المدارس والبنوك؟

يبحث ملايين المواطنين عن تفاصيل إجازة 25 يناير 2026 في مصر، بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، لمعرفة موقف المدارس والجامعات والبنوك والقطاع الخاص، خاصة أنها من الإجازات الرسمية الثابتة في جدول العطلات الوطنية المعتمد من الدولة، ويرصد الموجز التفاصيل.

هل 25 يناير 2026 إجازة رسمية في مصر؟

بحسب جدول الإجازات الرسمية الصادر عن الحكومة المصرية، فإن يوم الأحد 25 يناير 2026 يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة.

وتشمل الإجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، كما تطبق على نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وفقًا لطبيعة العمل.

إجازة 25 يناير 2026 للبنوك

تسري إجازة عيد الشرطة على البنوك العاملة في مصر، حيث يلتزم البنك المركزي المصري بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعطلات الرسمية.

وبناءً عليه، تغلق البنوك الحكومية والخاصة أبوابها في هذا اليوم، على أن يُستأنف العمل في أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة.

خدمات بنكية مستمرة

يستمر عمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

الخدمات المصرفية الإلكترونية

على مدار اليوم دون توقف.

هل المدارس في إجازة 25 يناير 2026؟

تشمل إجازة عيد الشرطة:

المدارس الحكومية

المدارس الخاصة

المعاهد الأزهرية

وتُعد إجازة رسمية للطلاب والمعلمين، ما لم يصدر قرار استثنائي من وزارة التربية والتعليم بخلاف ذلك.

موقف الجامعات من إجازة 25 يناير

تحصل الجامعات الحكومية والخاصة على إجازة رسمية في هذا اليوم، حيث يتم تعليق الدراسة والامتحانات، التزامًا بقرارات الدولة بشأن العطلات الوطنية.

إجازة 25 يناير 2026 للقطاع الخاص

وفقًا لـ قانون العمل المصري، تعد إجازة 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع:

صرف أجر مضاعف

أو

أو منح يوم راحة بديل

هل يتم ترحيل إجازة 25 يناير 2026؟

عادة ما تقوم الحكومة بترحيل بعض الإجازات التي تقع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس.

لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة 25 يناير 2026، خاصة أنها توافق يوم الأحد، وهو أول أيام العمل الأسبوعي.

وفي حال صدور قرار بالترحيل، سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال مجلس الوزراء قبل موعد الإجازة بوقت كافٍ.