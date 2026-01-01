لا تشمل الزي والكتب.. التعليم تعلن مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026–2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية للقيد الجديد للعام الدراسي 2026 – 2027، موضحة تفاصيل السداد، وقواعد استرداد المصروفات، وما لا تشمله القيمة المعلنة، وذلك في إطار تنظيم العملية التعليمية والتيسير على أولياء الأمور، ويستعرض الموجز التفاصيل.

قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026 – 2027

أكدت وزارة التربية والتعليم أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026 – 2027 تبلغ 20600 جنيه مصري فقط لا غير، على أن تكون هذه القيمة غير شاملة الزي المدرسي والكتب الدراسية.

وشددت الوزارة على أن المصروفات المعلنة تخص القيد الجديد فقط، ويتم تطبيقها وفق القواعد المنظمة المعتمدة من وحدة المدارس المصرية اليابانية.

موقف الكتب الدراسية في المدارس المصرية اليابانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إصدار قرار وزاري مستقل لتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية الخاصة بمنظومة المناهج الجديدة المطبقة داخل المدارس المصرية اليابانية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار أولياء الأمور بشكل رسمي بكافة التفاصيل الخاصة بأسعار الكتب الدراسية فور صدور القرار الوزاري المعتمد.

الزي المدرسي في المدارس المصرية اليابانية

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الزي المدرسي إلزامي في بداية كل مرحلة تعليمية، ويشمل ذلك:

المستوى الأول لرياض الأطفال

الصف الأول الابتدائي

الصف الرابع الابتدائي

الصف الأول الإعدادي

جميع الطلاب المستجدين بمختلف الصفوف

وأكدت الوزارة أن قيمة الزي المدرسي تُعد تكلفة إضافية لا تدخل ضمن المصروفات الدراسية الأساسية البالغة 20600 جنيه.

طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية

في إطار التيسير على أولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد عدة وسائل لسداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026 – 2027، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: السداد المباشر

السداد من خلال ماكينة الدفع الإلكتروني POS داخل المدرسة.

داخل المدرسة. يشمل السداد المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي.

ثانيًا: السداد عبر بنك مصر

السداد من خلال أي فرع من فروع بنك مصر .

. يشترط تقديم أصل إيصال السداد .

. لا يُعتد بصور الإيصالات أو الصور المرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ثالثًا: نظام الأقساط

إتاحة سداد المصروفات بنظام الأقساط.

تقسيم المصروفات على ثلاثة أقساط : القسط الأول: خلال أسبوع من إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطفل. القسط الثاني: خلال شهر نوفمبر. القسط الثالث: خلال شهر يناير.

:

قواعد استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط استرداد المصروفات الدراسية وفقًا للمادة (32) من القرار الوزاري رقم 420، حيث يبدأ العام الدراسي رسميًا في الأول من سبتمبر، وتُطبق القواعد التالية:

في حالة طلب الاسترداد قبل 1 سبتمبر : يتم رد كامل المبلغ دون خصم.

: يتم رد كامل المبلغ دون خصم. في حالة طلب الاسترداد من 1 سبتمبر وحتى قبل بدء الدراسة بيوم : يتم خصم 10% من القسط الأول .

: يتم خصم . في حالة طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة : يتم خصم القسط الأول بالكامل .

: يتم خصم . في حالة طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني: يلتزم ولي الأمر بسداد كامل المصروفات الدراسية.

إجراءات قانونية في حالة عدم السداد

اختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أحقية وحدة المدارس المصرية اليابانية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المصروفات الدراسية في حال عدم الالتزام بالسداد وفق القواعد المقررة.

بهذا تكون وزارة التربية والتعليم قد وضعت إطارًا واضحًا ومتكاملًا يوضح مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026 – 2027، مع ضمان الشفافية في السداد والاسترداد، وتنظيم العلاقة بين المدرسة وولي الأمر.