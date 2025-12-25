التعليم تراعي أعياد المسيحيين في جدول امتحانات نصف العام 2026

أعلنت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية مراعاة الأعياد والمناسبات الدينية للإخوة المسيحيين عند إعداد جداول امتحانات نصف العام 2026، في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام التعدد الديني، وضمان سير الامتحانات في أجواء من العدالة والانضباط، ويرصد الموجز التفاصيل

إيقاف امتحانات يناير 2026 في أعياد المسيحيين

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام الدراسي 2026 ستتوقف رسميًا خلال عدد من الأيام، تزامنًا مع الأعياد المسيحية، حيث تقرر عدم عقد أي امتحانات في:

أيام 6 و7 و8 يناير 2026 بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمناسبة يوم الإثنين 19 يناير 2026 بمناسبة عيد الغطاس

ويأتي هذا القرار حرصًا على تمكين جميع الطلاب من أداء الامتحانات دون أي ضغوط، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمناسبات الدينية.

التزام كامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات

وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام، مؤكدة أن أي خروج عن القواعد المحددة سيتم التعامل معه بحزم.

كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات، ومنع أي محاولات لإخلال بسير العملية الامتحانية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مراجعة شاملة لتوزيع الملاحظين والمراقبين

وأوضحت المديريات أنه جارٍ حاليًا مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين داخل لجان الامتحانات، بما يحقق العدالة والكفاءة في الإشراف، ويضمن عدم تكدس الأعباء على بعض المعلمين دون غيرهم.

وأكدت أن عملية التوزيع تراعي الخبرات السابقة وتوازن الأعداد داخل اللجان، لضمان أداء المهام الرقابية بكفاءة عالية.

جاهزية المدارس ومقار اللجان قبل الامتحانات

وفي السياق نفسه، شددت مديريات التعليم على ضرورة التأكد من جاهزية المدارس ومقار اللجان من حيث:

النظافة العامة

الإضاءة الجيدة

التهوية المناسبة

توافر عوامل الأمن والسلامة

وذلك قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2026، بما يوفر بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على التركيز والأداء الجيد.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش بكافة أشكاله

وأكدت مديريات التربية والتعليم صدور تعليمات حازمة لمواجهة الغش داخل لجان الامتحانات، مشددة على منع الغش بجميع صوره، سواء التقليدي أو الإلكتروني، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة بكل حزم.

كما شددت على ضرورة التدخل الفوري لحل أي معوقات قد تعترض سير الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان.

هدف التعليم: امتحانات منضبطة وعدالة بين الطلاب

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على خروج امتحانات نصف العام 2026 بصورة منظمة وآمنة، تضمن العدالة بين الطلاب، وتحافظ على نزاهة العملية التعليمية، مع احترام كافة المناسبات الدينية والوطنية.