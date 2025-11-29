وزير التعليم يحسم واقعة «إهانة معلمة الإسكندرية»: فصل الطلاب وإحالة الجميع للتحقيق

قرارات عاجلة بعد انتشار فيديو الواقعة.. التعليم تكشف التفاصيل

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات حاسمة عقب تداول فيديو يظهر مجموعة من طلاب مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية وهم يتصرفون بشكل غير منضبط داخل الفصل ويقومون بإهانة معلمة أثناء الحصة، ما أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لاتخاذ إجراءات فورية، ويرصد الموجز التفاصيل.

الوزير: كرامة المعلم خط أحمر

شدد وزير التعليم على أن هيبة المعلّم وأمنه داخل الفصل أمر غير قابل للتهاون، مؤكّدًا أن الوزارة ملتزمة بحماية المعلمين واتخاذ كل ما يلزم لضبط السلوك داخل المدارس. وأوضح أن أي تجاوزات مشابهة ستُقابل بعقوبات رادعة وفورية.

إجراءات فورية من وزارة التربية والتعليم

وجّه الوزير باتخاذ حزمة من القرارات الرسمية لضمان عدم تكرار الواقعة، شملت:

1. إحالة الواقعة للتحقيق العاجل

تحويل الملف بالكامل إلى الشئون القانونية للتحقيق مع مسؤولي المدرسة والإدارة التعليمية، ومحاسبة أي متقاعس عن أداء دوره.

2. فصل الطلاب المتورطين لمدة عام

اتخاذ قرار بفصل الطلاب نهائيًا لمدة عام كامل، مع منع قيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بدء العام الدراسي 2026/2027.

3. تشديد إجراءات الانضباط المدرسي

التأكيد على جميع المدارس باتباع سياسات انضباط صارمة، ومنع أي سلوكيات تمسّ مكانة المعلمين أو تؤثر على العملية التعليمية.

رسالة واضحة للمجتمع المدرسي

أكد وزير التعليم أن احترام المعلّم هو الأساس الأول للعملية التعليمية، وأن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، تضع المعلم في موقعه المستحق وتضمن للطلاب مناخًا تربويًا منضبطًا.

