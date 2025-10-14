وزير التعليم يوجّه طلاب أولى ثانوي للتركيز على مواد الهوية الوطنية

جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في الفيوم

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة مفاجئة صباح اليوم بمحافظة الفيوم لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة في عدد من المدارس، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولات ميدانية مستمرة بمختلف محافظات الجمهورية بهدف ضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تنبيه مباشر لطلاب الصف الأول الثانوي

وخلال جولته، وجه وزير التعليم رسالة مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي، شدد فيها على ضرورة تحقيق توازن بين المواد العلمية والإنسانية، مؤكداً أهمية التركيز على ثلاث مواد أساسية تمثل ركائز الهوية والقيم.

وأشار الوزير إلى أن:

تفقد المدارس ومتابعة الانضباط

بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة إبشواي الإعدادية بنين التابعة لإدارة إبشواي التعليمية، والتي تضم 1266 طالبًا. واطمأن أثناء زيارته على التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وتسليم الكتب الدراسية في مواعيدها. كما تفقد الفصول الدراسية واطلع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات الدرجات والغياب، بالإضافة إلى تقييمات الطلاب، مشدداً على أهمية متابعة التحصيل الدراسي يومياً.

عقب ذلك، توجّه إلى مدرسة إبشواي الثانوية بنات التي تضم 1137 طالبة، حيث تفقد صفوف الصفين الأول والثاني الثانوي، وراجع دفاتر المعلمين وسجلات الدرجات داخل الفصول.

إشادة بانتظام الدراسة

وأشاد الوزير بانتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن هذا الانضباط يعكس الجهد الكبير المبذول من جميع عناصر المنظومة التعليمية، إضافة إلى حرص أولياء الأمور على متابعة أبنائهم لتحقيق نتائج متميزة.

كما أكد أن الوزارة مستمرة في متابعة المدارس ميدانيًا لضمان جودة الأداء وتطبيق التعليمات وتحقيق بيئة تعليمية داعمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

جولات مستمرة لتعزيز المتابعة

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات التي ينفذها وزير التربية والتعليم في عدد من المحافظات بهدف تقييم مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، والوقوف على مدى الالتزام بتسليم الكتب وتفعيل الأنشطة، ومتابعة حضور الطلاب والمعلمين.

