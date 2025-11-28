مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب تكشف حقيقة فيديو إهانة المعلمة وتؤكد:الواقعة مدبرة

تفاصيل جديدة حول الفيديو المتداول.. مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب تكشف التفاصيل

أكدت ابتسام منير، مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، أن الفيديو الذي ظهر خلاله مجموعة من الطلاب يتعاملون بشكل غير لائق مع إحدى العاملات داخل المدرسة “مدبر ومقصود”، وأن الجانب الذي تم تداوله لا يعكس سلوك طلاب المدرسة أو واقعها التعليمي، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضحت المديرة أن الأخصائية النفسية التي نشرت الفيديو «معتادة على إثارة المشكلات»، مشيرة إلى أنه سبق صدور عدة جزاءات بحقها، وأضافت أن الطلاب الذين ظهروا في المقطع اعتادوا دخول مكتب الأخصائية النفسية لأن تعاملها معهم كان مفتوحًا بشكل سمح لهم بالتصرف بتلك الطريقة.

الحقيقة الكاملة: من ظهرت في الفيديو ليست معلمة

ونفت مديرة المدرسة الشائعات المتداولة بشأن تعرض المعلمة نسرين محمد فضل للإهانة، مؤكدة أن الواقعة حدثت بالكامل داخل مكتب الأخصائية النفسية، وليس أحد الفصول، وأن من ظهرت في الفيديو ليست معلمة من الأساس بل أخصائية نفسية أخرى.

وكشفت أن تحقيقات شاملة تُجرى حاليًا مع الطلاب للوقوف على دوافعهم وتحديد من دفعهم لافتعال المشهد، مؤكدة أن المدرسة تضم 2500 طالبًا موزعين على 60 فصلًا في جميع المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوية، وأن العملية التعليمية تسير بانضباط ومعايير واضحة.

اتهامات داخلية وخلافات سابقة

وشددت المديرة على أن الأخصائية التي نشرت الفيديو سبق ووجهت لها اتهامات غير صحيحة، من بينها ادعاء انتمائها لجماعة الإخوان رغم كونها مسيحية وخريجة البرنامج الرئاسي، وأشارت إلى أن الأخصائية تسببت في أزمات طالت زملاءها ومرؤوسيها ووصلت إلى جهات متعددة.

رد فعل التعليم: لجنة عاجلة للتحقيق

وفي ظل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيانًا رسميًا أعلن فيه تشكيل لجنة تحقيق عاجلة تبدأ عملها صباح الأحد، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

خلفية الواقعة المتداولة

وكان ناشر الفيديو قد كتب تعليقًا يشير إلى أن “معلمة تتعرض للإهانة من طلاب بمدرسة عبد السلام المحجوب”، مرفقًا استغاثة بصوت إحدى العاملات تطلب فيها النجدة، مؤكدة أنها حررت محضرًا بعدم التعرض ضد أحد الأشخاص المتسببين في المشكلة.

