انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2025 بجميع المراحل التعليمية في المحافظات

بدء امتحانات نوفمبر لصفوف النقل على مستوى الجمهورية

انطلقت اليوم امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بعدد من المحافظات، وذلك وفق الجداول المعلنة من المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية. وتأتي الامتحانات في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنظيم التقييم الشهري للطلاب خلال العام الدراسي، ويرصد الموجز التفاصيل.

3 نماذج امتحانية لكل مادة وفق توجيهات الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها أن امتحانات شهر نوفمبر تُعقد على مستوى كل إدارة تعليمية، حيث يتولى موجه المادة إعداد الامتحان من خلال ثلاثة نماذج مختلفة لكل مادة دراسية. ويُكلف كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية الكاملة لامتحانه، وتحديد الوزن النسبي والزمن المخصص لكل اختبار.

الامتحانات تقيس نواتج التعلم لشهر نوفمبر فقط

وأوضحت الوزارة أن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل تستهدف تقييم أجزاء المنهج التي تم تدريسها خلال الشهر فقط، مشددة على أن الأسئلة تأتي لقياس نواتج التعلم بشكل دقيق وفعّال. كما أكدت أن جميع الأسئلة تأتي متوافقة مع المنهج الدراسي المعتمد والمقرر خلال الفترة الزمنية قبل الامتحان.

التقييم وفق الوزن النسبي واستمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي

وشددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بأن يكون التقييم بواقع نصف فترة أو فترة كاملة، وفق الوزن النسبي لكل مادة وطبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية. كما أكدت أن اليوم الدراسي يستمر بشكل طبيعي بعد أداء الامتحان دون تغيير في الجدول.

تنبيهات للطلاب بالزي الرسمي والأدوات المطلوبة

كما وجهت الوزارة المدارس بضرورة التأكيد على حضور التلاميذ بالزي المدرسي الكامل، مع إحضار جميع الأدوات اللازمة لأداء الامتحانات، ضماناً لانتظام العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات الشهرية.

