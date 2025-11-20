التربية والتعليم تكشف موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا موعد إجازة نصف العام الدراسي 2026 لجميع طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية، يأتي ذلك ضمن الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تشمل مواعيد الامتحانات وفترة الإجازة وجدول المراجعات وآلية التقييم للصفوف المختلفة، وتحرص الوزارة على تنظيم العام الدراسي بما يضمن سير العملية التعليمية دون تعارض مع الأعياد الرسمية أو الظروف الطارئة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد إجازة نصف العام 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام الدراسي 2026 ستبدأ يوم السبت 24 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أن مدة الإجازة ستكون أسبوعين فقط، بحيث تنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026، على أن يعود الطلاب لاستئناف الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الإجازة مباشرة.

موعد امتحانات الترم الأول 2026 لصفوف النقل

بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم 10 يناير 2026، وتستمر حتى 15 يناير 2026.

ويشمل ذلك الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الصفين الأول والثاني الثانوي، وفق الجداول التي تحددها كل مديرية تعليمية على مستوى المحافظات.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026

أوضحت الخريطة الزمنية أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 17 يناير 2026، وتستمر حتى 22 يناير 2026.

وتأتي هذه المواعيد قبل بدء الإجازة مباشرة، لضمان انتهاء جميع المحافظات من الامتحانات في وقت موحد.

جدول امتحانات الترم الأول 2026

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن جداول امتحانات الترم الأول 2026 لن تكون موحدة على مستوى الجمهورية، بعكس جدول الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأكدت أن كل مديرية تعليمية تتولى إعداد الجدول الخاص بها وإعلانه للطلاب، مع الالتزام بعدم عقد أي امتحان خلال أيام الأعياد الرسمية، تنفيذًا لتعليمات وزير التعليم.

أسبوع المراجعة في كل فصل دراسي

قررت الوزارة تخصيص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة فقط، وذلك لضمان استيعاب الطلاب للمناهج بشكل كامل قبل بدء الامتحانات،

وتشمل هذه القرارات جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات في مختلف المحافظات.

نظام التقييم في الصفين الأول والثاني الابتدائي

أعلنت الوزارة أن التقييم في الصفين الأول والثاني الابتدائي سيقتصر على ثلاث مواد فقط:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية

الرياضيات

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تطوير التعليم الأساسي، وتخفيف الأعباء الدراسية على التلاميذ في المراحل الأولى.

اقرأ أيضًا:

امتحانات شهر أكتوبر 2025 تقترب.. التعليم تعلن الضوابط والمقررات النهائية



رئيس الوزراء يبحث مع وزيري التعليم والمالية تعزيز التعاون لتطوير الجامعات المصرية