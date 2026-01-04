بيخلّي الجو تلج.. المرتفع السيبيري يضرب مصر ويشعل موجة برد قارس

تشهد مصر موجة طقس شديدة البرودة منذ منتصف الأسبوع الماضي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع المحافظات، ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب البرودة القارسة وتكوّن الصقيع في عدد من المناطق، ويرصد الموجز التفاصيل.

ما هو المرتفع السيبيري؟

يرجع خبراء الأرصاد الجوية سبب الطقس البارد إلى امتداد كتلة هوائية شديدة البرودة وجافة قادمة من سيبيريا، تُعرف باسم «المرتفع السيبيري»، وهو من أهم النظم الضغطية المؤثرة على طقس الشتاء، خاصة خلال شهري يناير وفبراير.

تأثير المرتفع السيبيري على حالة الطقس

يسبب المرتفع السيبيري انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع أجواء قارسة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، ويصاحبه في بعض الفترات تكوّن الصقيع، خاصة بالمناطق الجبلية مثل وسط سيناء، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس شديد البرودة ليلًا، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى، ما يزيد من فرص تكوّن الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية حتى الساعة العاشرة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الصقيع يهدد المزروعات

أشارت الأرصاد إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مطالبة المزارعين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من التأثيرات السلبية للبرودة الشديدة.

فرص الأمطار والسحب المنخفضة

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

متى تنتهي موجة البرد؟

بحسب خبراء الأرصاد، من المتوقع أن تبدأ موجة الصقيع في الانحسار تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع تحسن نسبي في حالة الطقس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل القاهرة 20 درجة مئوية للعظمى و8 للصغرى، فيما تنخفض الصغرى إلى درجات أقل في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء، وتصل إلى درجة واحدة مئوية في سانت كاترين، وسط أجواء شديدة البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.