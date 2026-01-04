من غرفة النوم إلى نيويورك..كواليس عملية القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته

القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.. عملية أمريكية خاطفة تهز فنزويلا وتفتح باب التصعيد الدولي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أبرزها شبكة “CNN”، عن تفاصيل غير مسبوقة حول عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في واحدة من أخطر العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية منذ عقود، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل الإقليمي والدولي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، داهمت قوات أمريكية خاصة مقر إقامة مادورو في العاصمة كاراكاس منتصف الليل، واقتادته وزوجته مباشرة من غرفة نومهما دون إطلاق رصاصة واحدة، في عملية وُصفت بأنها بالغة الدقة والسرية، ولم تسفر عن سقوط أي ضحايا في صفوف القوات الأمريكية.

قوات “دلتا” في قلب العملية.. تخطيط بدأ منذ ديسمبر

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن العملية نفذتها قوات النخبة الخاصة “دلتا فورس” التابعة للجيش الأمريكي، بعد تحضيرات استمرت عدة أشهر، وبدأت فعليًا منذ منتصف ديسمبر الماضي، بتوجيهات مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ العملية تأجل أكثر من مرة بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انشغال الإدارة الأمريكية بقرار شن هجوم عسكري على نيجيريا خلال فترة أعياد الميلاد، قبل أن تتوفر الظروف المثالية للتنفيذ في مطلع يناير.

مراقبة دقيقة وتحركات محسوبة حتى أدق التفاصيل

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، خضعت تحركات مادورو لمراقبة دقيقة على مدار شهور، شملت مكان نومه، تحركاته اليومية، نظامه الغذائي، وحتى تفاصيل حياته الشخصية، عبر فريق استخباراتي صغير ضم عنصرًا من داخل الحكومة الفنزويلية.

كما أنشأت القوات الأمريكية نموذجًا مطابقًا بالحجم الطبيعي لمقر إقامة مادورو الآمن في كاراكاس، لاستخدامه في التدريبات الميدانية على اقتحام المكان وتنفيذ المهمة بأعلى درجات الدقة.

ترامب يعطي الإشارة.. وبدء “عملية العزم المطلق”

أُطلق على العملية اسم “العزم المطلق”، وهي عملية وُصفت بأنها تدخل عسكري أمريكي غير مسبوق في المنطقة منذ الحرب الباردة، ولم يتم إخطار الكونجرس الأمريكي بتفاصيلها مسبقًا، في ظل مستوى السرية المرتفع.

وأعطى الرئيس دونالد ترامب الإذن النهائي ببدء المهمة في الساعة 10:46 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل منتصف الليل بقليل في كاراكاس، مستغلًا الظلام لتحقيق عنصر المفاجأة الكامل.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”: “انتظرنا اللحظة المناسبة.. وعندما سنحت الفرصة، قلت لهم انطلقوا”.

نقل مادورو إلى نيويورك ومحاكمة مرتقبة

وأفادت المصادر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI” شارك في العملية، ويجري حاليًا نقل مادورو إلى مدينة نيويورك، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، لمواجهة اتهامات تتعلق بجرائم دولية وقضايا مكافحة المخدرات.

وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إن مادورو “سيواجه أقصى ما يمكن أن تقدمه العدالة الأمريكية داخل المحاكم الأمريكية”.

ردود فعل غاضبة وتصعيد في مجلس الأمن

في المقابل، أكد نائب الرئيس الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أن الولايات المتحدة “لم تحقق سوى جزء من أهدافها”، مشددًا على أن الأوضاع داخل البلاد لا تزال مستقرة.

كما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو التقدم بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، معتبرًا العملية “عدوانًا سافرًا”، ومؤكدًا أن الشعب الفنزويلي “سينتصر في مواجهة أي تدخل خارجي”.