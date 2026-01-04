تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد مكاسب قوية.. سعر عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بعدما حقق قفزة قوية بلغت نحو 40 جنيهًا في الجلسة السابقة، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها فنزويلا مؤخرًا، وجاء هذا الانخفاض في ظل تحركات تصحيحية طبيعية، بالتزامن مع تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا من مستويات مرتفعة لامست 4390 دولارًا، لتسجل حاليًا قرب 4330 دولارًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويُعد هذا التراجع محدودًا مقارنة بالمكاسب الأخيرة، خاصة أن الذهب لا يزال يحافظ على مستويات سعرية مرتفعة تعكس قوة الطلب الاستثماري عليه، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 : 6703 جنيهات

: 6703 جنيهات سعر الذهب عيار 21 : 5865 جنيهًا

: 5865 جنيهًا سعر الذهب عيار 18 : 5027 جنيهًا

: 5027 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 46920 جنيهًا

ويُعتبر عيار 21 هو الأكثر تداولًا وبيعًا في السوق المصرية، نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، وهو ما يجعل أي تحرك فيه محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

لماذا تراجع سعر الذهب بعد الارتفاع؟

يرى محللون أن التراجع الحالي يرجع في الأساس إلى عمليات جني الأرباح بعد الصعود السريع الذي شهده الذهب مؤخرًا، وليس بسبب ضعف في الطلب. فعادة ما يلجأ المستثمرون إلى البيع الجزئي عند تسجيل قمم سعرية جديدة، بهدف تأمين الأرباح، قبل إعادة بناء مراكز شرائية جديدة.

ورغم هذا التراجع، تؤكد المؤشرات أن الطلب على الذهب لا يزال قويًا، سواء من قبل المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن، أو من الأفراد الراغبين في التحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

الذهب والسياسة النقدية الأمريكية

تلعب سياسة الفيدرالي الأمريكي دورًا محوريًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، حيث تختلف التقديرات حول مدى تأثير قرارات الفائدة المستقبلية على المعدن النفيس.

ففي حين يرى بعض المحللين أن تأجيل خفض الفائدة قد يحد من صعود الذهب على المدى القصير، يعتقد آخرون أن التوقعات بخفض الفائدة خلال العام المقبل تظل عامل دعم رئيسي للأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

ويعكس هذا التباين حالة من الترقب والحذر في الأسواق، مع غياب رؤية حاسمة بشأن توقيت وشدة التحركات النقدية المقبلة.

أداء الذهب خلال 2025.. عام استثنائي

تشير البيانات إلى أن عام 2025 كان من أفضل الأعوام أداءً للذهب، سواء على مستوى الأسعار أو حجم الإقبال الاستثماري. فقد نجح المعدن الأصفر في ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات التحوط، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وتقلبات العملات، ومخاوف التضخم.

ورغم التحديات المحتملة في المرحلة المقبلة، لا تزال العوامل الداعمة للذهب قائمة، ما يعزز من فرص استقراره عند مستويات مرتفعة، مع احتمالات استئناف الصعود حال تجدد التوترات أو صدور إشارات نقدية داعمة.

هل الوقت مناسب للشراء؟

يرى خبراء أن التراجعات المحدودة الحالية قد تمثل فرص شراء جيدة، خاصة لمن يستهدفون الاستثمار متوسط وطويل الأجل، مع ضرورة متابعة تطورات الأسواق العالمية وسعر الأونصة، إلى جانب حركة الدولار والسياسات النقدية الدولية.