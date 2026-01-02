انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يهبط

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات عصر اليوم الجمعة 2 يناير 2026، متأثرة بالانخفاض المستمر في أسعار الذهب عالميًا، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون في سوق الصاغة تحركات المعدن الأصفر مع بداية العام الجديد، وسط حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات قوية سجلها الذهب خلال عام 2025، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، ما عزز الطلب على الذهب كأحد أهم ملاذات الاستثمار الآمن.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية انخفاضًا ملحوظًا، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين – إلى مستوى 5900 جنيه للجرام، ليكسر بذلك حاجز 6 آلاف جنيه.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6742.75 جنيهًا

6742.75 جنيهًا سعر الذهب عيار 22: 6181 جنيهًا

6181 جنيهًا سعر الذهب عيار 21: 5900 جنيه

5900 جنيه سعر الذهب عيار 18: 5057.25 جنيه

5057.25 جنيه سعر الذهب عيار 14: 3933.25 جنيه

3933.25 جنيه سعر الجنيه الذهب: 47200 جنيه

وتختلف الأسعار من تاجر لآخر بفروق بسيطة، كما قد يضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

أسباب تراجع أسعار الذهب محليًا

يرتبط انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، حيث تراجع سعر أوقية الذهب في الأسواق الدولية إلى مستوى 4367.69 دولارًا، ما انعكس على السوق المحلية، خاصة مع استقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

كما ساهمت عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب نهاية عام 2025، في الضغط على الأسعار ودفعها نحو التراجع خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة مع بداية عام 2026، حيث افتتحت المعادن النفيسة العام الجديد بقوة، مستأنفة مسيرة الصعود بعد مكاسب تاريخية خلال العام الماضي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4378.75 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر 2025.

ويرى محللون أن الذهب لا يزال مدعومًا بعوامل أساسية قوية، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسة النقدية، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا.

وفي السوق المحلية، ينصح خبراء الذهب المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم بشكل مستمر قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق.

هل الوقت مناسب للشراء؟

يرى بعض المتعاملين أن التراجع الحالي قد يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يفضلون الاستثمار طويل الأجل في الذهب، بينما يفضل آخرون التريث لحين اتضاح الاتجاه العام للأسعار خلال الأيام المقبلة.

وفي جميع الأحوال، يظل الذهب من أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المصريين.

